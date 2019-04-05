Футбол
Байрамян признан лучшим футболистом «Рубина» в мартеSport24.ru 13:22
Полузащитник Хорен Байрамян признан лучшим футболистом «Рубина» в марте. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Голосование за лучшего игрока первого месяца весны проводилось на официальном сайте «Рубина».
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