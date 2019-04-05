Футбол
Байрамян признан лучшим футболистом «Рубина» в мартеSport24.ru вчера в 13:22
Полузащитник Хорен Байрамян признан лучшим футболистом «Рубина» в марте. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Голосование за лучшего игрока первого месяца весны проводилось на официальном сайте «Рубина».
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Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено вчера в 06:26
Кино
Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой
Малкин тесно работал с Фрэнсисом Фордом Копполой — он монтировал 11 его картин, в том числе легендарные «Крестный отец 2» и «Клуб „Коттон“», которые были номинированы на «Оскар».
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
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Политика
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Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Религия
Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения
7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд
Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле
Российский производитель легковых автомобилей разработал специальные условия покупки моделей LADA, которые будут действовать до конца апреля.
Обновлено вчера в 04:36
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено 04 апреля в 19:45
Экономика
Сбербанк ограничил приём пятитысячных купюр в банкоматах
ИА "Ореанда-Новости" Сбербанк России и Москоский Кредитный Банк ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах по причине вброса фальшивых банкнот соответствующего номинала.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Ливия. Маршал Хафтар отказался от переговоров с противником
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено 04 апреля в 21:36
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено вчера в 02:23
Экономика
«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров
Утром, 5 апреля, сеть «Лента» сообщила, что «Магнит» делал предложение о покупке компании, но потенциальный покупатель не обеспечил ясность в отношении сроков и условий потенциальной сделки.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
С-400 в Турции могут рассекретить возможности F-35
Американские журналисты считают, что одновременное использование в Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и самолетов-невидимок пятого поколения из США F-35 может привести с рассекречиванию стелс-возможностей последних.
Обновлено в 00:05
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20%
Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.
Обновлено вчера в 17:02
Технологии
Илон Маск: логотип Tesla – это нос кота
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено вчера в 02:28
Армия и оружие
Минобороны показало новую военную базу «Северный клевер» в Арктике
Российское Министерство обороны впервые показало журналистам военную базу «Северный клевер», расположенную в Арктике.
Обновлено вчера в 12:44
Космос
Египетский спутник российского производства снял Землю из космоса
Роскосмос опубликовал видео, снятое бортовыми камерами созданного в России египетского спутника дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Здоровье
Названо количество отжиманий, которое полезно для сердца и сосудов
Ученые Гарварда вычислили количество отжиманий, которое позволяет значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 23:00