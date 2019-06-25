Байкал оградят от российских туристовLenta.ru 11:29

«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.

с чего всё началось

Поток туристов на озеро Байкал следует ограничить, чтобы сохранить экологическую обстановку. Об этом во вторник, 25 июня, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, его слова приводит ТАСС.

Политика Россия не будет исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам Полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву не распространяются на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны за незаконное проникновение в территориальные воды России во время провокации в Керченском проливе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 июня.

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Армия и оружие Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМД Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что объединению придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа».

Политика Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний Ирина Геращенко, заместитель председателя Верховной рады, на своей странице в Facebook написала, что украинская делегация не будет присутствовать на заседаниях ПАСЕ до четверга - в этот день будет решаться вопрос оспаривания полномочий российской делегации.

Политика Соловьев назвал покойного Доренко предателем Российский журналист Владимир Соловьев назвал скончавшегося в мае главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.

Происшествия Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Политика Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Политика Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.

Общество Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС Российский космонавт Олег Кононенко, который во вторник возвратился с МКС на Землю, за четыре космических полета суммарно провел больше всех времени на станции - 737 суток, заявил во вторник начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Происшествия В Краснодаре зафиксировано 20 случаев острой кишечной инфекции По рекомендации ведомства, отключена ветка водопровода, питающего дома жителей поселка. Взяты пробы для проведения необходимых анализов.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Культура Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.

Футбол Камерун обыграл Гвинею-Бисау на Кубке африканских наций В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций Камерун обыграл сборную Гвинеи-Бисау 2:0.

Футбол Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон.

Шоу-бизнес Памела Андерсон бросила футболиста Адиля Рами из-за измен Американская актриса и фотомодель, звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон бросила своего бойфренда, футболиста французского «Марселя» Адиля Рами.

Общество В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.

Футбол СМИ: полузащитник «Сент-Этьена» Хазри отклонил предложение «Краснодара» Полузащитник французского футбольного клуба "Сент-Этьен" Вахби Хазри отказался переходить в "Краснодар", сообщает France Football.

Футбол Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.

Происшествия Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море Немецкий Bild сообщает, что сегодня испанская береговая охрана провела эвакуацию с горящей яхты в Средиземном море, на которой оказался украинский боксер и политик Владимир Кличко с семьей.