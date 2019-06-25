Путешествия
Байкал оградят от российских туристовLenta.ru 11:29
Поток туристов на озеро Байкал следует ограничить, чтобы сохранить экологическую обстановку. Об этом во вторник, 25 июня, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, его слова приводит ТАСС.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.Ведомости10:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Политика
Россия не будет исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам
Полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву не распространяются на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны за незаконное проникновение в территориальные воды России во время провокации в Керченском проливе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 июня.
Обновлено в 06:56
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМД
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что объединению придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа».
Обновлено в 08:53
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
Ирина Геращенко, заместитель председателя Верховной рады, на своей странице в Facebook написала, что украинская делегация не будет присутствовать на заседаниях ПАСЕ до четверга - в этот день будет решаться вопрос оспаривания полномочий российской делегации.
Обновлено в 08:14
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Российский журналист Владимир Соловьев назвал скончавшегося в мае главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.
Обновлено в 04:20
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено в 06:59
Гаджеты
В России стартовали продажи дешевых ноутбуков Lenovo для работы и игр
Цены на IdeaPad L340 Gaming стартуют от 50 тыс. рублей.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
Обновлено в 13:36
Политика
Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики
Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Политика
Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ
Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Обновлено в 12:38
Общество
Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС
Российский космонавт Олег Кононенко, который во вторник возвратился с МКС на Землю, за четыре космических полета суммарно провел больше всех времени на станции - 737 суток, заявил во вторник начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Краснодаре зафиксировано 20 случаев острой кишечной инфекции
По рекомендации ведомства, отключена ветка водопровода, питающего дома жителей поселка. Взяты пробы для проведения необходимых анализов.
Обновлено в 15:05
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Футбол
Камерун обыграл Гвинею-Бисау на Кубке африканских наций
В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций Камерун обыграл сборную Гвинеи-Бисау 2:0.
Обновлено в 14:50
Футбол
Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон
Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Памела Андерсон бросила футболиста Адиля Рами из-за измен
Американская актриса и фотомодель, звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон бросила своего бойфренда, футболиста французского «Марселя» Адиля Рами.
Обновлено в 08:35
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Футбол
СМИ: полузащитник «Сент-Этьена» Хазри отклонил предложение «Краснодара»
Полузащитник французского футбольного клуба "Сент-Этьен" Вахби Хазри отказался переходить в "Краснодар", сообщает France Football.
Обновлено в 14:40
Футбол
Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу
По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Немецкий Bild сообщает, что сегодня испанская береговая охрана провела эвакуацию с горящей яхты в Средиземном море, на которой оказался украинский боксер и политик Владимир Кличко с семьей.
Обновлено в 05:34
Футбол
Семак: «Пока не думаем об игре с „Локомотивом“. Хотим выполнить задачу, поставленную на сборы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Левски» (1:0) в товарищеском матче на сборах в Австрии, отметив, что пока команда не думает о встрече с «Локомотивом» в Суперкубке России.
Обновлено в 14:43