Путешествия
Иванов предложил ограничить поездки туристов на БайкалИзвестия 18:41
Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить доступ туристов к озеру Байкал. Об этом 25 июня сообщило «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.Ведомости16:06
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