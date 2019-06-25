Иванов предложил ограничить поездки туристов на БайкалИзвестия 18:41

«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.

с чего всё началось

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить доступ туристов к озеру Байкал. Об этом 25 июня сообщило «РИА Новости».

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