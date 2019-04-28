Футбол

Байи получил травму и выбыл до конца сезонаСоветский спорт 02:14

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи больше не сыграет в текущем сезоне. Накануне, 29 апреля, ивуарийский футболист получил травму колена в столкновении с хавбеком Челси Матео Ковачичем.
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