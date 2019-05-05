Футбол
«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»LiveSport.ru вчера в 14:50
Кай Хавертц
|2′
Юлиан Брандт
|13′
|14′
Филип Костич
Лукас Аларио
|23′
Чарлес Арангис
|28′
Лукас Аларио
|34′
Мартин Хинтереггер
|36′
|37′
Йетро Виллемс
Мият Гачинович
|37′
Обит Эван Ндика
Лука Йович
|43′
Мартин Хинтереггер
|44′
Давид Абраам
Свен Бендер
Александар Драгович
|60′
Ларс Бендер
Митчелл Вайзер
|67′
|74′
Данни да Кошта
Тимоти Чандлер
Лукас Аларио
Паулиньо
|83′
|88′
Желсон Фернандес
|82%
|Владение мячом
|18%
|90%
|Процент точных передач
|61%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|11
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|3
|1
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|18
|3
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Байер
Расстановка 3‑5‑2
1
Градецки
4
Та
6
Драгович
18
Венделл
23
Вайзер
20
Арангис
29
Хавертц
15
Баумгартлингер
10
Брандт
7
Паулиньо
31
Фолланд
31
Трапп
19
Абраам
13
Хинтереггер
8
Йович
18
Туре
5
Фернандес
20
Хасебе
11
Гачинович
22
Чандлер
4
Ребич
10
Костич
Айнтрахт
Расстановка 3‑4‑3
В составе победителей дубль оформил Лукас Аларио (23-я минута, 34), по разу отличились Кай Хавертц (2), Юлиан Брандт (13), Арангуис (28). Еще один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Филипа Костича (14).
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«Байер» разгромил «Айнтрахт» со счётом 6:1, все голы были забиты до 37-й минуты
Чемпионатвчера в 13:55
Бундеслига. «Байер» забил шесть голов «Айнтрахту» и сравнялся с ним по очкам
Бомбардир.рувчера в 13:54
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