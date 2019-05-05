«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»LiveSport.ru вчера в 14:50

В составе победителей дубль оформил Лукас Аларио (23-я минута, 34), по разу отличились Кай Хавертц (2), Юлиан Брандт (13), Арангуис (28). Еще один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Филипа Костича (14).

«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»

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