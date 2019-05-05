Футбол

«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»LiveSport.ru 14:50

Байер — Айнтрахт
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Бай-Арена»
Кай Хавертц
2′
Юлиан Брандт
13′
14′
Филип Костич
Лукас Аларио
23′
Чарлес Арангис
28′
Лукас Аларио
34′
Мартин Хинтереггер
36′
37′
Йетро Виллемс
Мият Гачинович
37′
Обит Эван Ндика
Лука Йович
43′
Мартин Хинтереггер
44′
Давид Абраам
Свен Бендер
Александар Драгович
60′
Ларс Бендер
Митчелл Вайзер
67′
74′
Данни да Кошта
Тимоти Чандлер
Лукас Аларио
Паулиньо
83′
88′
Желсон Фернандес
В составе победителей дубль оформил Лукас Аларио (23-я минута, 34), по разу отличились Кай Хавертц (2), Юлиан Брандт (13), Арангуис (28). Еще один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Филипа Костича (14).
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