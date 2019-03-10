Футбол

«Байер» вырвал победу в заснеженном ГанновереЕвро-футбол.ру 15:11

Ганновер-96 — Байер
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «АВД-Арена»
6′
Тин Едвай
13′
Кевин Фолланд
Кевин Виммер
14′
28′
Кевин Фолланд
Уолас
Хендрик Вайдандт
46′
Жонатас
51′
61′
Чарлес Арангис
Доминик Кор
66′
Леон Бэйли
Карим Бельараби
Линтон Майна
Флорент Муслия
68′
Митчелл Вайзер
73′
Миико Альборноз
77′
87′
Кай Хавертц
Юлиан Корб
Фелипе Тревизан
90′
Пирмин Швеглер
90′+2′
Дело шло к ничьей, но на последних минутах "Байер" снова выстрелил, Кай Хаверц вырвал для гостей важную победу - 3:2. Леверкузенцы уже пятые и в четырех очках от третьей позиции.
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