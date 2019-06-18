Футбол
«Байер» подписал защитника «Аякса»Soccer.ru вчера в 16:52
Футболист подписал с леверкузенским клубом контракт до лета 2023 года. Ранее «Байер» подписал нападающего ПСЖ.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года
Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае
Двухлетняя девочка упала на железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в Хабаровском крае.
Обновлено в 00:55
Футбол
«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделю
Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
Обновлено вчера в 18:40
ЖКХ
Новых льготников освободили от взносов на капремонт
Как уточняет издание, в соответствии с новым законом аналогичные льготы получают Герои Труда Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Авто
Mitsubishi сертифицировал семиместный Outlander в России
Семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander привезут в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
Умерла дизайнер Глория Вандербилт
"Глория Вандербилт умерла сегодня утром", - сообщает издание, ссылаясь на ее сына, телеведущего Андерсона Купера.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено вчера в 19:45
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Авто
Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen
Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей марки "Volkswagen".
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о выписке отца
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено вчера в 12:47
Путешествия
Специалисты назвали самые популярные и бюджетные курорты Турции
Специалисты онлайн-сервиса для путешествий Travelata.ru определили самые бюджетные и популярные курорты Турции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России
По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Общество
Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Музыка
У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла
Гитарист и вокалист американской метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что у него диагностировали рак горла.
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым
Конфликт возник между Ксенией Собчак и редакцией журнала «Hello!», которым руководит Светлана Бондарчук.
Обновлено вчера в 09:39
Кино
Гран-при «Кинотавра» удостоена картина Бориса Акопова «Бык»
Обладателем главного приза 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" стал фильм дебютанта Бориса Акопова под названием "Бык".
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Единоборства
Хабиб считает, что реванш с Макгрегором состоится
Напомним, бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов получил соперника.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Тихоокеанский флот сформировал экипаж фрегата «Маршал Шапошников»
Планируется, что первые контрольные выходы в море "Маршал Шапошников" совершит до конца текущего года.
Обновлено вчера в 21:05