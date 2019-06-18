Футбол

«Байер» подписал защитника «Аякса»Soccer.ru вчера в 16:52

Футболист подписал с леверкузенским клубом контракт до лета 2023 года. Ранее «Байер» подписал нападающего ПСЖ.
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«Байер» приобрел у «Аякса» Синкгравена

Sport24.ruвчера в 17:03

Форвард «Пари Сен-Жермен» Мусса Диаби перешел в «Байер»

Вести.Ru16 июня в 07:45

«Байер» объявил о переходе защитника «Аякса» Синкгравена

Чемпионатвчера в 16:17

«Байер» подписал защитника «Аякса» Синкгравена

Sports.ruвчера в 15:29

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Матч ТВвчера в 13:23

Защитник «Аякса» Синкгравен перешел в «Байер»

Спорт-Экспрессвчера в 18:13

Двое воспитанников «Аякса» перейдут в «Витесс» Слуцкого

Советский спорт14 июня в 17:59
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
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Происшествия

Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае

Двухлетняя девочка упала на железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в Хабаровском крае.
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Футбол

«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделю

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт.
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Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

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ЖКХ

Новых льготников освободили от взносов на капремонт

Как уточняет издание, в соответствии с новым законом аналогичные льготы получают Герои Труда Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Экономика

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Авто

Mitsubishi сертифицировал семиместный Outlander в России

Семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander привезут в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес

Умерла дизайнер Глория Вандербилт

"Глория Вандербилт умерла сегодня утром", - сообщает издание, ссылаясь на ее сына, телеведущего Андерсона Купера.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено вчера в 19:45
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
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Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen

Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей марки "Volkswagen".
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о выписке отца

Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие

Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон

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Путешествия

Специалисты назвали самые популярные и бюджетные курорты Турции

Специалисты онлайн-сервиса для путешествий Travelata.ru определили самые бюджетные и популярные курорты Турции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика

«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России

По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Общество

Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей

Обновлено вчера в 07:12
Общество

Три столичных ЗАГСа начали регистрировать браки с иностранцами

Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
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У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла

Гитарист и вокалист американской метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что у него диагностировали рак горла.
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Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым

Конфликт возник между Ксенией Собчак и редакцией журнала «Hello!», которым руководит Светлана Бондарчук.
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Кино

Гран-при «Кинотавра» удостоена картина Бориса Акопова «Бык»

Обладателем главного приза 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" стал фильм дебютанта Бориса Акопова под названием "Бык".
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Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

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Хабиб считает, что реванш с Макгрегором состоится

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов получил соперника.
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Армия и оружие

Тихоокеанский флот сформировал экипаж фрегата «Маршал Шапошников»

Планируется, что первые контрольные выходы в море "Маршал Шапошников" совершит до конца текущего года.
Обновлено вчера в 21:05
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