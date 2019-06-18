Футбол
«Байер» усилился защитником «Аякса» СинкгравеномBookmaker-ratings.ru вчера в 16:37
Леверкузенский «Байер» провернул трансфер футболиста амстердамского «Аякса». Игроком команды Бундеслиги стал Дэйли Синкгравен. 23-летний нидерландец подписал контракт с леверкузенским клубом, который рассчитан на четыре года, информирует официальный сайт «Байера».
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Футбол
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