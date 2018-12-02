Футбол
В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером». Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе "Грундиг" и завершилась со счётом 1:1. Открыл счёт в матче полузащитник "Байера" Кай Хавец, отличившийся в середине первого тайма.
Чемпионат17:44
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Футбол
Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»
Обновлено в 18:32
Футбол
«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ
Тульский «Арсенал» взял верх над петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 18:43
Футбол
«Леванте» за четверть матча разгромил «Атлетик»
Обновлено в 17:25
Футбол
Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.
Обновлено в 18:36
Футбол
Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»
Обновлено в 17:18
Происшествия
Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»
Обновлено в 15:26
Футбол
Аршавин: «Моя карьера уже закончена»
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин подтвердил информацию о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 17:44
Футбол
Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций
Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 16:00
Футбол
Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»
Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 13:34
Футбол
Хавбек «Монако» Головин скучает по России
Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.
Обновлено в 16:48
Футбол
Гол Нойштедтера помог «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой»
Гол защитника сборной России Романа Нойштедтера помог его клубу «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой» в 14-м туре чемпионата Турции.
Обновлено в 17:31
Футбол
Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019
Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
Обновлено в 13:02
Футбол
Черчесов назвал приоритеты сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие задачи являются приоритетными для национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол
Фанат «Тоттенхэма» арестован за бросок бананом
Один из болельщиков «Тоттенхэма» был арестован за то, что бросил на поле шкурку от банана, после гола нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Обновлено в 13:40
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок
Обновлено в 12:07