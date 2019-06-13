Футбол

«Байер» сделал предложение «Реалу» по Мартину ЭдегоруКомсомольская правда 05:38

Игроком тут же заинтересовался немецкий «Байер», как сообщает издание Cadena Ser, немецкий клуб уже сделал «сливочным» предложение по 20-летнему норвежцу.
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«Байер» проявляет интерес к Эдегору и уже сделал предложение «Реалу»

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