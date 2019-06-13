«Байер» сделал предложение «Реалу» по Мартину ЭдегоруКомсомольская правда 05:38

Игроком тут же заинтересовался немецкий «Байер», как сообщает издание Cadena Ser, немецкий клуб уже сделал «сливочным» предложение по 20-летнему норвежцу.

Экономика ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.

Политика Володин не исключил возвращение России в ПАСЕ в июне Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Авто Появились первые фото нового Renault Captur В Интернет просочились первые неофициальные фото обновленного Renault Captur. Премьера машины должна состояться в ближайшее время.

Финансы ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.

Происшествия Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.

Происшествия Омбудсмен сообщила об освобождении всех подростков после акции 12 июня Полиция отпустила домой всех подростков, которые были задержаны на несанкционированной акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Происшествия На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.

Экономика В России допустили четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.

Происшествия Жителя Тольятти подозревают в убийстве двухлетней падчерицы В Тольятти расследуется гибель двухлетней девочки. Ее тело было обнаружено 9 июня в квартире дома на бульваре Курчатова.

Экономика В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Общество Сергей Собянин рассказал о новой программе трудоустройства малоимущих семей с детьми Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 13 июня открыли специализированный центр занятости населения Москвы «Моя карьера» и провели круглый стол, посвященный дополнительным мерам по повышению доходов московских семей.

Экономика Больше половины россиян покупают товары только по акции Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Политика Президент Польши считает поляков смелее русских Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более смелые, чем русские. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

Общество В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.

Общество Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Авто Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.

Шоу-бизнес Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.

Футбол Гризманн переходит в «Барселону» Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.

Общество В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.