Футбол
«Байер» сделал предложение «Реалу» по Мартину ЭдегоруКомсомольская правда 05:38
Игроком тут же заинтересовался немецкий «Байер», как сообщает издание Cadena Ser, немецкий клуб уже сделал «сливочным» предложение по 20-летнему норвежцу.
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Космос
Учёные США попрощались с российским космическим телескопом «Спектр-Р»
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Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
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Наука
Показано, как меняется мозг во время приобретения навыка
Авторы предположили, что обучение новым навыкам достигается формированием новых паттернов нейронной активности.
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Обновлено в 05:43
Транспорт
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По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
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