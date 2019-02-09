Футбол

«Байер» разгромил «Майнц» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге ЕвропыVprognoze.ru вчера в 17:22

«Байер» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы разгромил «Майнц» в рамках чемпионата Германии. Поединок 21-го тура Бундеслиги состоялся в Майнце на стадионе "Опель Арена" и завершился победой гостей 5:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Байер» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы разгромил «Майнц» в чемпионате Германии

Sport24.ruвчера в 16:37

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» на выезде разгромил «Майнц»

Советский спортвчера в 16:37

«Байер» в гостях забил «Майнцу» 4 гола за тайм. 14 февраля матч с «Краснодаром»

Sports.ruвчера в 15:23

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» разгромил «Майнц»

РИА Новостивчера в 16:28

«Байер» перед матчем с «Краснодаром» разгромил «Майнц»

Спорт-Экспрессвчера в 16:26

«Байер» одержал третью победу подряд в Бундеслиге, разгромив «Майнц»

Чемпионатвчера в 16:23

«Байер» разгромил «Майнц», Брандт отметился дублем

Матч ТВвчера в 16:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Общество

На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено в 06:55
Культура

Андрей Разин заявил, что Децла могли отравить

Обновлено в 08:40
Происшествия

В Париже акция «жёлтых жилетов» переросла в беспорядки

Во Франции проходит 13-я общенациональная акция протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 08:52
Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Политика

В МИД назвали условие транзита газа через Украину

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Общество

Немцы смели весь товар в российском магазине в Германии

Обновлено в 06:23
Общество

В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи

9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Политика

Порошенко скрыл от ЦИК судно и земельный участок

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Срок задержания аспиранта МГУ Азата Мифтахова продлили на 72 часа

Головинский районный суд Москвы пролил на 72 часа срок задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого по делу о поджоге офиса «Единой России» в январе 2018 года, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.
Обновлено в 04:31
Политика

Украинское посольство потребовало исправить статью Times о Донбассе

Журналисты британской газеты The Times исправили материал о ситуации в Донбассе после того, как им возмутилось украинское посольство в Великобритании.
Обновлено в 07:40
Политика

Шведский журналист объяснил, почему Украина виновата в керченском инциденте

Журналист Стефан Линдгрен детально разобрал юридические аспекты инцидента в Керченском проливе для шведского издания Nyhetsbanken и пришел к выводу, что действия России были полностью легитимны.
Обновлено в 07:51
Общество

В Петербурге появилась мемориальная доска Даниилу Гранину

9 февраля на фасаде дома № 8 на Малой Посадской улице торжественно открыли мемориальную доску Даниилу Гранину.
Обновлено в 07:55
Гаджеты

В Сети появилась информация о новом iPhone

Обновлено в 06:18
Здоровье

Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Обновлено в 04:05
Происшествия

Отец и 4-летняя дочь погибли в провалившейся в полынью машине

В Старой Руссе Новгородской области погибли мужчина с 4-летней дочерью.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В лондонском зоопарке редкий суматранский тигр убил свою невесту

Обновлено вчера в 19:45
Авто

Стартовали продажи многопедальных Lada Granta

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приступил к приему предзаказов на учебную модификацию четырехдверной Lada Granta.
Обновлено вчера в 10:24
Кино

Актер «Дальнобойщиков» Петр Зайченко госпитализирован с инфарктом

Обновлено в 08:50
Общество

Триста волонтеров устроили в центре города цифровой флешмоб

Напомним, с 11 февраля в Ульяновской области и ещё шести субъектах России прекратится аналоговое вещание федеральных телеканалов.
Обновлено в 06:41
Авто

Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка

Эксперты портала speedme.ru изучили рынок автомобилей и представили пятерку лучших моделей, которые заинтересуют автолюбителей.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В самарской колонии произошел конфликт между заключенными

Обновлено вчера в 14:48
Авто

В Азербайджане начали совместно с Россией строить автомобильный завод

Обновлено в 03:36
Политика

Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
Обновлено в 02:23
Происшествия

СБУ возбудила дело из-за недостачи ценностей в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Выборге сотрудницы МФЦ получили порезы при обвале крыши из-за наледи

Несколько сотрудниц МФЦ в городе Выборге Ленинградской области получили порезы в результате обрушения стеклянной крыши из-за упавшей на нее с соседнего здания наледи, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации МФЦ "Мои документы" Ленинградской области.
Обновлено в 07:28
Экономика

Sberbank CIB оценил потери операторов от отмены роуминга в России

По оценкам Sberbank CIB, отмена национального роуминга сократит ARPU на 2%. Еще 3-4% сервисной выручки операторов приходится на услуги международного роуминга, говорится в отчете.
Обновлено в 09:44
Происшествия

На встречу с Тимошенко пришли люди с ножами и газовыми баллончиками

Обновлено в 09:45
Политика

Более 500 человек пришли на митинг в поддержку мэра Риги Ушакова

На митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова, который начался на Ратушной площади в субботу по местному времени, пришло около 600 человек, люди продолжают прибывать.
Обновлено в 05:51
ещё по теме
Робин Куайсон
Шведский футболист
Шведский футболист, полузащитник клуба «Майнц 05» и сборной Швеции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Карим Беллараби
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Байер 04» и сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное