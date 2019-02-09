Футбол
«Байер» разгромил «Майнц» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге ЕвропыVprognoze.ru 17:22
«Байер» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы разгромил «Майнц» в рамках чемпионата Германии. Поединок 21-го тура Бундеслиги состоялся в Майнце на стадионе "Опель Арена" и завершился победой гостей 5:1.
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Майнц - Байер. Прогноз на матч Бундеслиги: случится ли третья подряд победа «аптекарей»?
Sport-place06 февраля в 06:44
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Обновлено в 18:25
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Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Общество
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Происшествия
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Все образцы нарушили норму по токсичности. Худший результат по анионогенным поверхностно-активным веществам показал порошок AOS/«Я родился».
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Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
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Обновлено в 05:35
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Раскрыты самые раздражающие поступки пассажиров в самолете
Выяснилось, что многие ненавидят детей, играющих в чересчур громкие видеоигры, пассажиров, сидящих в хвосте самолета, но пытающихся первыми пробраться к выходу после посадки, а также людей, которые читают чужую книгу через плечо соседа.
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С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
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