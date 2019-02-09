Футбол

«Байер» разгромил «Майнц» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге ЕвропыVprognoze.ru 17:22

«Байер» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы разгромил «Майнц» в рамках чемпионата Германии. Поединок 21-го тура Бундеслиги состоялся в Майнце на стадионе "Опель Арена" и завершился победой гостей 5:1.
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«Ле Ман» - «Левалуа»: борьба за место в плей-офф

Все про Спорт ру18:37

«Байер» в гостях забил «Майнцу» 4 гола за тайм. 14 февраля матч с «Краснодаром»

Sports.ru15:23

«Байер» перед матчем с «Краснодаром» разгромил «Майнц»

Спорт-Экспресс16:26

«Байер» одержал третью победу подряд в Бундеслиге, разгромив «Майнц»

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«Байер» в гостях разгромил «Майнц»

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«Байер» разгромил «Майнц», Брандт отметился дублем

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Майнц - Байер. Прогноз на матч Бундеслиги: случится ли третья подряд победа «аптекарей»?

Sport-place06 февраля в 06:44
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай, об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете.
Обновлено в 19:32
Политика

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Политика

Зеленский устроил перепалку с военными во Львове

Обновлено в 20:15
Авто

АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено в 20:52
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто

Renault Duster нового поколения станет пикапом

По словам генерального директора подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хакима Бутехра, пикап станет максимально практичным, даже утилитарным, поэтому не подойдёт поклонникам активного отдыха - "машина не будет иметь ничего общего с Renault Oroch для Южной Америки".
Обновлено в 22:33
Армия и оружие

США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
Обновлено в 14:15
Авто

В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo

В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Спорт

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира

Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 16:02
Происшествия

У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

Около курильского острова Кунашир произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 22:43
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Происшествия

Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке

Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Происшествия

После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных

Обновлено в 15:59
Гаджеты

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Общество

Синоптики заявили о наступлении самого теплого десятилетия за 150 лет

Декада с 2014-го по 2023 год станет самой теплой за последние 150 лет, утверждают специалисты Всемирной метеорологической организации.
Обновлено в 21:20
Происшествия

Трех пассажиров сняли с рейса в Шереметьево из-за распития алкоголя

Обновлено в 16:16
Происшествия

Два поезда столкнулись в Испании, есть жертвы

Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в провинции Каталония в Испании.
Обновлено в 13:52
Авто

Toyota сделала из RAV4 полноценный внедорожник

Компания Toyota показала новую версию кроссовера RAV4, подготовленного для бездорожья. Премьера прошла на Чикагском автосалоне.
Обновлено в 11:11
Технологии

В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Обновлено в 10:11
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено в 13:20
Общество

«Росконтроль» назвал лучший стиральный порошок

Все образцы нарушили норму по токсичности. Худший результат по анионогенным поверхностно-активным веществам показал порошок AOS/«Я родился».
Обновлено в 01:27
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Общество

Индийский школьник из-за редкой болезни превратился в «оборотня»

Обновлено в 22:13
Общество

Раскрыты самые раздражающие поступки пассажиров в самолете

Выяснилось, что многие ненавидят детей, играющих в чересчур громкие видеоигры, пассажиров, сидящих в хвосте самолета, но пытающихся первыми пробраться к выходу после посадки, а также людей, которые читают чужую книгу через плечо соседа.
Обновлено в 13:37
Наука

Ученые узнали, как последовательность вина и пива влияет на похмелье

Ученые из Германии и Великобритании решили ответить на вопрос, который не дает покоя миллионам — исследователи выяснили, меняется ли тяжесть похмелья в зависимости от последовательности употребления разных спиртных напитков.
Обновлено в 04:47
Политика

Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Ханое

Обновлено в 20:47
Происшествия

На восстановление «дома знаменитостей» после пожара уйдет полгода

Обновлено в 15:16
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
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