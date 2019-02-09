«Байер» разгромил «Майнц» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге ЕвропыVprognoze.ru 17:22

«Байер» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы разгромил «Майнц» в рамках чемпионата Германии. Поединок 21-го тура Бундеслиги состоялся в Майнце на стадионе "Опель Арена" и завершился победой гостей 5:1.

«Байер» разгромил «Майнц» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы

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Армия и оружие Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай, об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете.

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Происшествия В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.

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Армия и оружие США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.

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Происшествия У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0 Около курильского острова Кунашир произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

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