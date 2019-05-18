Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболуТАСС 11:24

Бавария — Айнтрахт
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Кингсли Коман
4′
36′
Мартин Хинтереггер
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
37′
46′
Джонатан де Гузман
Себастьен Алле
50′
Себастьен Алле
51′
Макото Хасебе
Давид Алаба
53′
Ренату Саншеш
58′
Кингсли Коман
Франк Рибери
61′
64′
Анте Ребич
Лукас Торро Марсет
Серж Гнабри
Арьен Роббен
67′
Тьяго Алькантара
69′
Франк Рибери
72′
Франк Рибери
73′
Арьен Роббен
78′
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.
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