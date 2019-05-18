Футбол
«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболуТАСС 11:24
Кингсли Коман
|4′
|36′
Мартин Хинтереггер
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
|37′
|46′
Джонатан де Гузман
Себастьен Алле
|50′
Себастьен Алле
|51′
Макото Хасебе
Давид Алаба
|53′
Ренату Саншеш
|58′
Кингсли Коман
Франк Рибери
|61′
|64′
Анте Ребич
Лукас Торро Марсет
Серж Гнабри
Арьен Роббен
|67′
Тьяго Алькантара
|69′
Франк Рибери
|72′
Франк Рибери
|73′
Арьен Роббен
|78′
|61%
|Владение мячом
|39%
|80%
|Процент точных передач
|63%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|14
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|8
|8
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
10
Роббен
6
Алькантара
25
Мюллер
35
Саншеш
7
Рибери
9
Левандовски
31
Трапп
19
Абраам
20
Хасебе
13
Хинтереггер
24
да Кошта
5
Фернандес
11
Гачинович
9
Аллер
10
Костич
16
Торро
8
Йович
Айнтрахт
Расстановка 3‑5‑2
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.
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«Бавария» стала чемпионом Германии, опередив дортмундскую «Боруссию» на два очка
Советский спорт11:21
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