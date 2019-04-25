«Байер» разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата ГерманииЧемпионат 16:24

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Автором первого гола стал защитник «Аугсбурга» Кевин Дансо, отличившийся на 12-й минуте.

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