Футбол

«Байер» разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата ГерманииЧемпионат 16:24

Аугсбург — Байер
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «СГЛ Арена»
Кевин Данзо
12′
15′
Кевин Фолланд
46′
Свен Бендер
Александар Драгович
48′
Кай Хавертц
Джонатан Шмид
59′
60′
Джонатан Та
Кевин Данзо
Ку Чжа Чхоль
60′
Марко Рихтер
Юлиан Шибер
71′
Филипп Макс
Георг Тайгль
81′
84′
Лукас Аларио
Доминик Кор
88′
Юлиан Брандт
89′
Митчелл Вайзер
Ларс Бендер
В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Автором первого гола стал защитник «Аугсбурга» Кевин Дансо, отличившийся на 12-й минуте.
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