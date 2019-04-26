Футбол

«Байер» разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата ГерманииЧемпионат вчера в 16:24

Аугсбург — Байер
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
Кевин Данзо
12′
15′
Кевин Фолланд
46′
Свен Бендер
Александар Драгович
48′
Кай Хавертц
Джонатан Шмид
59′
60′
Джонатан Та
Кевин Данзо
Ку Чжа Чхоль
60′
Марко Рихтер
Юлиан Шибер
71′
Филипп Макс
Георг Тайгль
81′
84′
Лукас Аларио
Доминик Кор
88′
Юлиан Брандт
89′
Митчелл Вайзер
Ларс Бендер
Победная серия «Байера» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Аугсбург» потерпел первое поражение в последних трёх встречах. «Байер», набрав 51 очко, занимает шестое место в турнирной таблице немецкого первенства, «Аугсбург» (31) — 14-е.
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