«Байер» разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата ГерманииЧемпионат вчера в 16:24

Победная серия «Байера» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Аугсбург» потерпел первое поражение в последних трёх встречах. «Байер», набрав 51 очко, занимает шестое место в турнирной таблице немецкого первенства, «Аугсбург» (31) — 14-е.

Политика Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным «Прямая линия будет летом»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Общество В России впервые применили закон о фейковых новостях В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.

Происшествия На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.

Политика В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.

Музыка Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети» Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.

Шоу-бизнес Внук Спартака Мишулина проиграл суд Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Автоспорт Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.

Происшествия В Хабаровском крае упал самолет Як-18 Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли пять человек Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

Политика Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.

Политика В штабе Зеленского нашли повод для роспуска Верховной рады Штаб новоизбранного президента Украины допустил возможность роспуска Верховной рады из-за отсутствия в ней коалиции.

Происшествия МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш» Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Общество В России депутаты хотят перенести начало учебного года В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.

Политика Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.

Происшествия В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер» В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

Гаджеты В сети появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI В сети появилось видео, на котором демонстрируется макет нового «яблочного» смартфона iPhone XI.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Политика Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем» Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.

Политика Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Здоровье Постившимся рекомендуют съедать не больше 200 гр. кулича в сутки Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова посоветовала москвичам, державшим пост, съедать на Пасху не больше 150-200 гр. кулича в день, сообщает агентство "Москва".