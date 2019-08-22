Футбол
«Байер» проявляет интерес к СафоновуRT на русском 06:20
Как сообщает Liga Insider со ссылкой на Kicker, леверкузенский «Байер» намерен пригласить в команду конкурента для основного вратаря Лукаша Градецки. По информации источника, в сферу интересов немецкого клуба попал 20-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Обновлено в 10:11
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по одной причине.
Обновлено в 11:53
Экономика
Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках
Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
Обновлено в 11:00
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Культура
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Общество
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Кино
Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:30
Космос
Робота Федора отправили на МКС с Байконура
Антропоморфная машина отправилась на станцию, где будет работать под управлением космонавтов Ракету «Союз-2.1а» с роботом Федором на борту отправили на международную космическую станцию, сообщает сайт «Роскосмос», где он должен будет работать под управлением космонавта Александра Скворцова.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных
Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 11:18
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 18:59
Происшествия
В лесу под Нижним Новгородом нашли пропавшую девочку
Обновлено вчера в 22:28
Энергетика
«Роснефть» договорилась о разведке газовых месторождений Мозамбика
"Роснефть" подписала с государственной компанией Мозамбика - Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) - меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений в Мозамбике, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.
Обновлено в 10:43
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика
Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом
Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Здоровье
В Петербурге откроется инновационный Центр диабетической стопы
В Северной столице появятся ангиографическая операционная и Санкт-Петербургский Центр диабетической стопы и хирургической инфекции в Городской больнице Святого Георгия.
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Мировая премьера МС-21 состоится на МАКС-2019
27 августа «Объединенная авиастроительная корпорация» представит три опытных образца МС-21 на МАКС-2019 в Жуковском.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено 20 августа в 05:59
Общество
Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона
В китайском городе Хэфэй, расположенном в провинции Аньхой, 9-летний мальчик заработал косоглазие из-за зависимости от компьютерных игр.
Обновлено в 08:22