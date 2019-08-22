Футбол

«Байер» проявляет интерес к СафоновуRT на русском 06:20

Как сообщает Liga Insider со ссылкой на Kicker, леверкузенский «Байер» намерен пригласить в команду конкурента для основного вратаря Лукаша Градецки. По информации источника, в сферу интересов немецкого клуба попал 20-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
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Немецкие СМИ сообщили об интересе «Байера» к голкиперу «Краснодара»

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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