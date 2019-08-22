Футбол
«Байер» претендует на голкипера «Краснодара» СафоноваMetaratings 05:25
«Байер» из Леверкузена заинтересован в переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. По данным Fussballinfo.net, клуб ведёт поиски конкурента вратарю сборной Финляндии 29-летнему Лукашу Градецки в качестве первого номера.
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Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Обновлено в 06:37
Происшествия
Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных
На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.
Обновлено в 08:14
Транспорт
Станции Сокольнической линии метро откроют 22 августа
Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.
Обновлено в 06:47
Здоровье
В Самаре создали единый колл-центр для записи на прием к врачу
С 1 сентября работу контакт-центра планируют распространить на 16 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Самаре.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Состояние 5-летней Зарины Авгоновой врачи оценивают как тяжелое
Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, - сообщает министерство здравоохраненияр Нижегородской области.
Обновлено в 01:15
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Путин призвал обеспечить шахтёрам РФ безопасные условия труда
Президент указал на недопустимость погони «за миллионами тонн добычи в ущерб природе» и призвал власти угледобывающих регионов отслеживать, есть ли в регионах работа для членов семей работников угледобывающей отрасли, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Валентина Гафта выписали из больницы
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом
Знаменитый американский режиссер 56-летний Квентин Тарантино в ближайшее время станет отцом.
Обновлено в 02:06
Политика
Макрон назвал ошибкой возвращение России в G7
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «Большую семерку» было бы стратегической ошибкой.
Обновлено вчера в 16:14
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено 20 августа в 05:59
Общество
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.
Обновлено в 05:25
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено вчера в 20:52
Общество
Спикер парламента Новой Зеландии провёл заседание с ребёнком на руках
Председатель палаты парламента Новой Зеландии Тревор Маллард пришёл на заседание с младенцем на руках.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Суд арестовал участника пикета в поддержку студента ВШЭ
Тверской суд Москвы арестовал на восемь суток студента Высшей школы экономики Артема Тюрина, которого задержали 5 августа в ходе проведения одиночных пикетов в защиту другого студента этого вуза Егора Жукова.
Обновлено в 09:00
Футбол
Бывший нападающий сборной Ганы скончался в возрасте 40 лет
Бывший футболист сборной Ганы и ряда английских клубов Джуниор Агого скончался в возрасте 40 лет, сообщает Mirror.
Обновлено в 08:36
Хоккей
«Куньлунь» обыграл «Трактор» в турнире Ромазана
Обновлено в 08:22
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Политика
В Донецке в День флага РФ подняли российский триколор
Дончане сегодня утром увидели флаг РФ вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города.
Обновлено в 04:02
Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном футбольном матче
МВД России возбудило уголовное дело после матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между ростовской Чайкой и новороссийским Черноморцем .
Обновлено в 07:18
Экономика
Путин увеличил финансирование грантов по культуре и искусству
Президент увеличил размер фонда грантов в области культуры и искусства. Также грантополучателей стало больше - теперь их сто.
Обновлено в 08:05