«Байер» из Леверкузена заинтересован в переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. По данным Fussballinfo.net, клуб ведёт поиски конкурента вратарю сборной Финляндии 29-летнему Лукашу Градецки в качестве первого номера.

Происшествия Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.

Транспорт Станции Сокольнической линии метро откроют 22 августа Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.

Здоровье В Самаре создали единый колл-центр для записи на прием к врачу С 1 сентября работу контакт-центра планируют распространить на 16 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Самаре.

Происшествия Состояние 5-летней Зарины Авгоновой врачи оценивают как тяжелое Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, - сообщает министерство здравоохраненияр Нижегородской области.

Политика Путин призвал обеспечить шахтёрам РФ безопасные условия труда Президент указал на недопустимость погони «за миллионами тонн добычи в ущерб природе» и призвал власти угледобывающих регионов отслеживать, есть ли в регионах работа для членов семей работников угледобывающей отрасли, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов.

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Шоу-бизнес Режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом Знаменитый американский режиссер 56-летний Квентин Тарантино в ближайшее время станет отцом.

Политика Макрон назвал ошибкой возвращение России в G7 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «Большую семерку» было бы стратегической ошибкой.

Общество Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.

Кино Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Финансы В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).

Общество Спикер парламента Новой Зеландии провёл заседание с ребёнком на руках Председатель палаты парламента Новой Зеландии Тревор Маллард пришёл на заседание с младенцем на руках.

Происшествия Суд арестовал участника пикета в поддержку студента ВШЭ Тверской суд Москвы арестовал на восемь суток студента Высшей школы экономики Артема Тюрина, которого задержали 5 августа в ходе проведения одиночных пикетов в защиту другого студента этого вуза Егора Жукова.

Футбол Бывший нападающий сборной Ганы скончался в возрасте 40 лет Бывший футболист сборной Ганы и ряда английских клубов Джуниор Агого скончался в возрасте 40 лет, сообщает Mirror.

Общество Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).

Политика В Донецке в День флага РФ подняли российский триколор Дончане сегодня утром увидели флаг РФ вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города.

Футбол МВД возбудило уголовное дело о договорном футбольном матче МВД России возбудило уголовное дело после матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между ростовской Чайкой и новороссийским Черноморцем .