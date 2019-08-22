Футбол

«Байер» претендует на голкипера «Краснодара» СафоноваMetaratings 05:25

«Байер» из Леверкузена заинтересован в переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. По данным Fussballinfo.net, клуб ведёт поиски конкурента вратарю сборной Финляндии 29-летнему Лукашу Градецки в качестве первого номера.
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