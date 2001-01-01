Футбол

«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за ХаверцаСпорт день за днем вчера в 09:41

Руководство «Баварии» планирует купить в 2020-м атакующего полузащитника «Байера» Кая Хаварца, утверждают в Bild. По данным источника, в «Байере» потребуют 100 млн евро, и не планируют снижать сумму. Transfermarkt оценивает 19-летнего немца в 65 млн евро.
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«Байер» установил для «Баварии» ценник на Хавертса

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«Бавария» хочет купить Хавертца в 2020 году. Он стоит минимум 75 млн евро

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«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за Хаверца

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«Бавария» намерена купить Хаверца летом 2020 года, «Байер» хочет € 100 млн

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Как ситуация с Голанами играет на руку России

Эксперт считает, что данная ситуация играет на руку России.
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Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
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Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
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Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
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Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
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Экономика

Медведев назначил Орешкина куратором Тувы

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Политика

США призвали Россию добиться вывода сирийских войск с Голанских высот

Россия должна убедить Сирию немедленно отвести войска от Голанских высот, заявил в Совбезе ООН политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер.
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Компания Ford приняла решение отказаться от производства легковых авто на территории России.
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Политика

Россия подарит Киргизии 30 миллионов долларов

«Правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии 30 миллионов долларов безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета», – рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
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Россияне вдвое превысили норму потребления сахара

В 2018 году потребление основных видов продукции в России опережало установленные Минздравом нормы, сообщает RT со ссылкой на Минсельхоз.
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Хоккей

Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле, сообщила полиция города.
Обновлено вчера в 20:27
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NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник

NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС).
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В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе

Суд установил, что обвиняемый в феврале 2019 года затянул на шее кота веревку и повесил животное на балкон своей квартиры.
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Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер

Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Байер 04».
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