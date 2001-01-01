«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за ХаверцаСпорт день за днем вчера в 09:41

Руководство «Баварии» планирует купить в 2020-м атакующего полузащитника «Байера» Кая Хаварца, утверждают в Bild. По данным источника, в «Байере» потребуют 100 млн евро, и не планируют снижать сумму. Transfermarkt оценивает 19-летнего немца в 65 млн евро.

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«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за Хаверца

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