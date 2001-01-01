Футбол
«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за ХаверцаСпорт день за днем вчера в 09:41
Руководство «Баварии» планирует купить в 2020-м атакующего полузащитника «Байера» Кая Хаварца, утверждают в Bild. По данным источника, в «Байере» потребуют 100 млн евро, и не планируют снижать сумму. Transfermarkt оценивает 19-летнего немца в 65 млн евро.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Материалы на арест Абызова поступили в суд
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Как ситуация с Голанами играет на руку России
Эксперт считает, что данная ситуация играет на руку России.
Обновлено вчера в 02:59
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным
Обновлено вчера в 11:49
Здоровье
Московские больницы проведут в апреле дни открытых дверей
Московские больницы в апреле проведут для москвичей бесплатные консультации, обследования и лекции на различные темы в рамках проекта "Входите, открыто!" столичного департамента здравоохранения, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:52
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко
Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Культура
Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Экономика
Медведев назначил Орешкина куратором Тувы
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назначен куратором Тувы от федерального правительства и планирует в ближайшие месяцы провести в регионе совещание по его социально-экономическому развитию, а уже в ближайшие недели решить все вопросы для начала строительства железной дороги Кызыл-Курагино.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
США призвали Россию добиться вывода сирийских войск с Голанских высот
Россия должна убедить Сирию немедленно отвести войска от Голанских высот, заявил в Совбезе ООН политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер.
Обновлено вчера в 18:03
Авто
Ford прекращает выпуск легковушек в России
Компания Ford приняла решение отказаться от производства легковых авто на территории России.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Россия подарит Киргизии 30 миллионов долларов
«Правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии 30 миллионов долларов безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета», – рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 09:51
Здоровье
Россияне вдвое превысили норму потребления сахара
В 2018 году потребление основных видов продукции в России опережало установленные Минздравом нормы, сообщает RT со ссылкой на Минсельхоз.
Обновлено в 00:57
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле, сообщила полиция города.
Обновлено вчера в 20:27
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник
NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Кошельки партий проверили на прозрачность
«Голос» изучил, как расходуются средства налогоплательщиков Все четыре парламентские партии, получающие финансирование из госбюджета, «выводят деньги налогоплательщиков в аффилированные с ними или их руководителями структуры», говорится в докладе движения «Голос».
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Более 300 млн рублей прошли за месяц через СБП Центробанка
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) Центробанка за первый месяц работы составили 358,85 млн рублей.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено вчера в 11:30
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Экс-сенатор стала детским омбудсменом в Новосибирской области
Бывший сенатор Совета Федерации Федерального Собрания от Новосибирской области Надежда Болтенко назначена уполномоченным по правам ребенка в регионе, сообщил на сессии законодательного собрания Новосибирской области спикер регионального парламента Андрей Шимкив.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе
Суд установил, что обвиняемый в феврале 2019 года затянул на шее кота веревку и повесил животное на балкон своей квартиры.
Обновлено вчера в 22:49
Авто
Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер
Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
Обновлено вчера в 03:01