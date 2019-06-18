Футбол
«Байер» подписал защитника «Аякса» СинкгравенаSports.ru вчера в 15:29
Защитник «Аякса» Дэйли Синкгравен сменил клуб. 23-летний голландец продолжит карьеру в «Байере». Он подписал с немецким клубом 4-летний контракт.
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Здоровье
Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям
Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» рассказал о новой ракете для С-400
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой
Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Происшествия
На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав
На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение
Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Макрон выступил против выхода России из Совета Европы
Франция выступает против выхода России из Совета Европы, так как это может негативно сказаться на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Более 30 человек задержаны на Сицилии по подозрению в связях с мафией
На Сицилии сотрудники силового подразделения итальянского министерства финансов задержали 31 человека по подозрению в причастности к мафиозной группировке.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Рекордное число россиян считают службу в армии долгом мужчины
Рекордное количество россиян считает службу в армии по призыву обязательной для мужчины и уверено, что вооруженные силы защитят страну в случае конфликтов.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Из-за столкновения фур перекрыта трасса М-5
В районе Сима столкнулись два большегруза, в результате чего фуры полностью перекрыли дорогу в обе стороны.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил Дзюбе
В конце интервью тренер смог отомстить Дзюбе, который также приходил к Урганту – тогда футболист разбил портрет Семака.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Оскандалившегося барнаульского чиновника уволили из мэрии
Позже Сергей Дугин жестко пригрозил увольнять взяточников. 6 июня он уволил Александра Алексеенко, своего вице-мэра по городскому хозяйству.
Обновлено в 00:39
Футбол
Сборная Чили разгромила японцев на Кубке Америки по футболу
Обновлено в 01:17
Происшествия
Девятилетнему фигуристу раскроило голову на тренировке в Петербурге
По предварительной версии, увечья ребенок получил во время тренировки по фигурному катанию: на голову мальчика случайно наступила коньком его партнерша.
Обновлено в 02:54
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Путин ввел штраф за разведение костров
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс об административных правонарушениях.
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Житель Нижнего Тагила незаконно прописал 10 тысяч мигрантов
В отношении жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за незаконную регистрацию свыше 10 тысяч мигрантов, сообщает прокуратура Свердловской области.
Обновлено в 02:29
Авто
С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили
Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.
Обновлено в 01:28
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов
Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:43