Футбол
«Байер» подписал защитника «Аякса» СинкгравенаSports.ru вчера в 15:29
Защитник «Аякса» Дэйли Синкгравен сменил клуб. 23-летний голландец продолжит карьеру в «Байере». Он подписал с немецким клубом 4-летний контракт.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов
На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
КС РФ предостерег органы власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд РФ предостерег публичные органы власти от злоупотребления законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Авто
Представлен электромобиль Renault Zoe нового поколения
Сегодня французский автогигант представит второе поколение Zoe. Новая модель внешне изменилась мало.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
СК проверит сведения о проблемах с льготными лекарствами на Кубани
В Краснодарском крае следственные органы проведут проверку информации о проблемах с обеспечением местного жителя льготными лекарственными препаратами.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Израилю стало не хватать денег на армию
При прошлом начальнике Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкоте между военными и минфином Израиля был достигнут компромисс, согласно которому срок службы для мужчин был сокращен на четыре месяца.
Обновлено в 04:21
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Политика
СВР знает о новых планах кибератак на Россию
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
Обновлено вчера в 18:40
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже
Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:41
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
ЖКХ
Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ
Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.
Обновлено в 03:46
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Здоровье
Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Бывший глава Свердловской ЖД покончил с собой
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
Мхитарян показал, как танцевал и пел на свадьбе
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился видеозаписями со своей свадьбы, на которой он танцует и поет вместе с невестой.
Обновлено в 04:08
Космос
Метеоры помогают марсианским облакам сформироваться
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Суарес назван главным злодеем в истории спорта
Обновлено в 03:30
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский вышел в свет с бывшей женой
Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский не может жить в браке. Он сосредоточен на работе, а его близким это не всегда нравится.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42
Политика
В России предложили сажать в тюрьму за домогательства
Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект о наказании за домогательства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Кино
Скончался актер из фильма «Амели» Морис Бенишу
Французское издание Le Figaro сообщило о кончине известного актера Мориса Бенишу, который получил широкую известность после роли в фильме «Амели».
Обновлено в 02:47