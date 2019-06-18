Футбол

«Байер» подписал защитника «Аякса» СинкгравенаSports.ru 15:29

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Защитник «Аякса» Дэйли Синкгравен сменил клуб. 23-летний голландец продолжит карьеру в «Байере». Он подписал с немецким клубом 4-летний контракт.
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«Байер» приобрел у «Аякса» Синкгравена

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Защитник «Аякса» Синкгравен перешел в «Байер»

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«Байер» подписал защитника «Аякса» Синкгравена

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Синкгравен перешел из «Аякса» в «Байер»

РИА Новости12:42
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
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В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
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Обновлено в 18:08
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
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Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

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Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

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Армия и оружие

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США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
Обновлено в 18:51
Футбол

«Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в Австрии

"Ростов" проведет контрольную встречу с "Ганновером" в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, сообщается на сайте ростовской футбольной команды.
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Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
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Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
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Александр Калягин экстренно госпитализирован

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