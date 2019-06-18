Футбол

«Байер» подписал защитника «Аякса»Soccer.ru вчера в 16:52

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Футболист подписал с леверкузенским клубом контракт до лета 2023 года. Ранее «Байер» подписал нападающего ПСЖ.
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Sportbox.RUвчера в 13:23

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Матч ТВвчера в 13:23

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Синкгравен перешел из «Аякса» в «Байер»

РИА Новостивчера в 12:42
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Вашингтон
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В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
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Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ

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Обновлено вчера в 12:30
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Президент направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского.
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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
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Сегодня, 18 июня, Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает ИА REGNUM.
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Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF

Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
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