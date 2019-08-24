Футбол

«Байер» победил «Фортуну», «Фрайбург» обыграл «Падерборн»Спорт-Экспресс 12:18

Хоффенхайм — Вердер
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
17′
Омер Топрак
Кевин Мевальд
35′
Дэви Классен
42′
Никлас Фюллькруг
Себастьян Руди
46′
Эрмин Бичакчич
54′
Илас Бебу
59′
Кристоф Баумгартнер
Исхак Бельфодиль
62′
Роберт Сков
Флориан Гриллич
69′
69′
Йоханнес Эггештайн
77′
Йоханнес Эггештайн
81′
Юя Осако
86′
Юя Осако
Мартин Харник
Павел Кадержабек
87′
88′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
Деннис Гейгер
Леонардо Битенкур
88′
Леонардо Битенкур
90′+1′
90′+2′
Никлас Мойсандер
90′+4′
Мартин Харник
За команду из Дюссельдорфа забил Альфредо Моралес. «Байер» вышел на 3-е место в таблице чемпионата Германии, набрав 6 очков, «Фортуна» с тремя баллами на восьмой строчке. В другом матче игрового дня «Фрайбург» победил «Падерборн» (3:1), Чемпионат Германии.
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