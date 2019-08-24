Футбол

«Байер» переиграл «Фортуну», «Хоффенхайм» одолел «Вердер»Матч ТВ 11:33

Хоффенхайм — Вердер
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
17′
Омер Топрак
Кевин Мевальд
35′
Дэви Классен
42′
Никлас Фюллькруг
Себастьян Руди
46′
Эрмин Бичакчич
54′
Илас Бебу
59′
Кристоф Баумгартнер
Исхак Бельфодиль
62′
Роберт Сков
Флориан Гриллич
69′
69′
Йоханнес Эггештайн
77′
Йоханнес Эггештайн
81′
Юя Осако
86′
Юя Осако
Мартин Харник
Павел Кадержабек
87′
88′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
Деннис Гейгер
Леонардо Битенкур
88′
Леонардо Битенкур
90′+1′
90′+2′
Никлас Мойсандер
90′+4′
Мартин Харник
Все голы леверкузенцы забили в первом тайме. По итогам встречи «Фортуна» расположилась на восьмом месте, а «Байер» идет третьим. Отметим, что в параллельном матче «Хоффенхайм» в родных стенах добыл победу над «Вердером» — 3:2. Чемпионат Германии.
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