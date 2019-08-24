Футбол
«Байер» переиграл «Фортуну», «Хоффенхайм» одолел «Вердер»Матч ТВ 11:33
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
|17′
Омер Топрак
Кевин Мевальд
|35′
Дэви Классен
|42′
Никлас Фюллькруг
Себастьян Руди
|46′
Эрмин Бичакчич
|54′
Илас Бебу
|59′
Кристоф Баумгартнер
Исхак Бельфодиль
|62′
Роберт Сков
Флориан Гриллич
|69′
|69′
Йоханнес Эггештайн
|77′
Йоханнес Эггештайн
|81′
Юя Осако
|86′
Юя Осако
Мартин Харник
Павел Кадержабек
|87′
|88′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
Деннис Гейгер
Леонардо Битенкур
|88′
Леонардо Битенкур
|90′+1′
|90′+2′
Никлас Мойсандер
|90′+4′
Мартин Харник
|54%
|Владение мячом
|46%
|85%
|Процент точных передач
|76%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|–
|5
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|6
|14
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Хоффенхайм
Расстановка 3‑5‑2
1
Бауманн
38
Пош
22
Фогт
4
Бичакчич
3
Кадержабек
19
Бельфодиль
16
Руди
13
Битенкур
5
Стафилидис
11
Гриллич
9
Бебу
1
Павленка
23
Селассие
6
Мевальд
18
Мойсандер
32
Фридль
35
Эггештайн
14
Писарро
9
Харник
30
Классен
11
Фюллькруг
24
Эггештайн
Вердер
Расстановка 4‑3‑1‑2
Все голы леверкузенцы забили в первом тайме. По итогам встречи «Фортуна» расположилась на восьмом месте, а «Байер» идет третьим. Отметим, что в параллельном матче «Хоффенхайм» в родных стенах добыл победу над «Вердером» — 3:2. Чемпионат Германии.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
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