Футбол

«Байер» огласил имя нового главного тренера команды
Чемпионат
06:47

Петер Бош назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера», сообщает пресс-служба немецкой команды. 54-летний голландский специалист заключил соглашение с леверкузенским клубом до 30 июня 2020 года. Напомним, Бош сменил на этом посту отправленного в отставку Хайко Херрлиха.
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Петер Бос
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер.
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