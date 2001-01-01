Футбол
«Байер» одержал победу над «Нюрнбергом»Soccer.ru 11:23
«Байер» обыграл «Нюрнберг» в матче 30-го тура чемпионата Германии. «Байер» (48 очков) располагается на шестом месте, «Нюрнберг» (18 очков) - предпоследний.
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Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Как сообщает ТАСС со ссылкой на африканские СМИ, бои ведут формирования правительства национального согласия Ливии, которое возглавляет Фаиз Сарадж, и наступающие силы командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 13:18
Культура
Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета
Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 07:11
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено в 18:53
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
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Обновлено в 18:00
Общество
Левые движения в России и социально-политические взгляды рабочих. Дискуссия с участием экспертов 22 апреля в 15:00. Регистрация
Первая посвящена особенностям современного левого движения в России.
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Политика
Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов
Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
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Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Пострадавшие при пожарах в Забайкалье получат компенсацию от властей
Жители Забайкальского края, пострадавшие при природных пожарах в регионе, получат материальную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Стрелявшего по детям задержали в Москве
В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Музыка
Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой
Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Общество
Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца
Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.
Обновлено в 12:34
Наука
Находки в пещере Сарадж-Чуко рассказали о жизни кавказских неандертальцев
В пещере Сарадж-Чуко в горах Приэльбрусья в 2016 году была обнаружена стоянка неандертальцев.
Обновлено вчера в 07:26
Гаджеты
Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855
В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке
Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06
Авто
Aston Martin представил юбилейные версии модели Vantage
Чтобы отпраздновать сотрудничество с итальянской компанией, Aston Martin выпускает особую версию своего автомобиля – речь идет о Vantage V12 Zagato Heritage Twins.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен
Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Общество
Роструд напомнил, как мы будем отдыхать на длинных выходных в мае
В начале мая жителей страны ждут сразу пять выходных дней, уточнили в ведомстве.
Обновлено в 09:59
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Общество
Московский эксперт о Тобольске: «Смотреть на ваш кремль, извините, скучно»
Первая столица Сибири известна своей древней историей, но, как считают эксперты, этого мало для того, чтобы сделать город современным туристическим кластером.
Обновлено в 03:34