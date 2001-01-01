Футбол

«Байер» одержал победу над «Нюрнбергом»Soccer.ru 11:23

«Байер» обыграл «Нюрнберг» в матче 30-го тура чемпионата Германии. «Байер» (48 очков) располагается на шестом месте, «Нюрнберг» (18 очков) - предпоследний.
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«Байер» обыграл «Нюрнберг», «Майнц» и «Аугсбург» одержали победы в матчах Бундеслиги

ProstoProSport11:43

«Аугсбург» забил шесть мячей «Штуттгарту», «Байер» и «Майнц» также победили

Евро-футбол.ру11:29

«Байер» одержал победу над «Нюрнбергом»

Soccer.ru11:23

Бундеслига. «Бавария» минимально обыграла «Вердер» и другие результаты 30-го тура

Бомбардир.ру11:40
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Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Как сообщает ТАСС со ссылкой на африканские СМИ, бои ведут формирования правительства национального согласия Ливии, которое возглавляет Фаиз Сарадж, и наступающие силы командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Культура

Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 07:11
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено в 18:53
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Общество

Левые движения в России и социально-политические взгляды рабочих. Дискуссия с участием экспертов 22 апреля в 15:00. Регистрация

Первая посвящена особенностям современного левого движения в России.
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено в 18:48
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Пострадавшие при пожарах в Забайкалье получат компенсацию от властей

Жители Забайкальского края, пострадавшие при природных пожарах в регионе, получат материальную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.
Обновлено в 09:31
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Обновлено в 16:02
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Стрелявшего по детям задержали в Москве

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Общество

Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца

Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.
Обновлено в 12:34
Наука

Находки в пещере Сарадж-Чуко рассказали о жизни кавказских неандертальцев

В пещере Сарадж-Чуко в горах Приэльбрусья в 2016 году была обнаружена стоянка неандертальцев.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Гаджеты

Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855

В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке

Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

Обновлено в 13:16
Авто

Aston Martin представил юбилейные версии модели Vantage

Чтобы отпраздновать сотрудничество с итальянской компанией, Aston Martin выпускает особую версию своего автомобиля – речь идет о Vantage V12 Zagato Heritage Twins.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен

Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Общество

Роструд напомнил, как мы будем отдыхать на длинных выходных в мае

В начале мая жителей страны ждут сразу пять выходных дней, уточнили в ведомстве.
Обновлено в 09:59
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Общество

Московский эксперт о Тобольске: «Смотреть на ваш кремль, извините, скучно»

Первая столица Сибири известна своей древней историей, но, как считают эксперты, этого мало для того, чтобы сделать город современным туристическим кластером.
Обновлено в 03:34
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Байер 04» и сборной Аргентины.
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