Футбол

«Байер» одержал победу над «Аугсбургом»Soccer.ru вчера в 16:23

Аугсбург — Байер
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
Кевин Данзо
12′
15′
Кевин Фолланд
46′
Свен Бендер
Александар Драгович
48′
Кай Хавертц
Джонатан Шмид
59′
60′
Джонатан Та
Кевин Данзо
Ку Чжа Чхоль
60′
Марко Рихтер
Юлиан Шибер
71′
Филипп Макс
Георг Тайгль
81′
84′
Лукас Аларио
Доминик Кор
88′
Юлиан Брандт
89′
Митчелл Вайзер
Ларс Бендер
«Байер» обыграл «Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии. «Байер» (51 очко) занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, «Аугсбург» - 14-й.
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