Футбол
«Байер» одержал победу над «Аугсбургом»Soccer.ru вчера в 16:23
Кевин Данзо
|12′
|15′
Кевин Фолланд
|46′
Свен Бендер
Александар Драгович
|48′
Кай Хавертц
Джонатан Шмид
|59′
|60′
Джонатан Та
Кевин Данзо
Ку Чжа Чхоль
|60′
Марко Рихтер
Юлиан Шибер
|71′
Филипп Макс
Георг Тайгль
|81′
|84′
Лукас Аларио
Доминик Кор
|88′
Юлиан Брандт
|89′
Митчелл Вайзер
Ларс Бендер
|29%
|Владение мячом
|71%
|67%
|Процент точных передач
|91%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|7
|3
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|5
|3
|Угловые
|3
|16
|Отборы
|14
|11
|Фолы
|8
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Аугсбург
Расстановка 4‑3‑3
40
Кобель
17
Шмид
6
Гауэлеу
19
Ку Чжа Чхоль
3
Стафилидис
11
Грегорич
10
Байер
8
Хедира
28
Хан
20
Шибер
34
Тайгль
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
6
Драгович
18
Венделл
20
Арангис
15
Баумгартлингер
10
Брандт
29
Хавертц
21
Кор
31
Фолланд
Байер
Расстановка 4‑3‑3
«Байер» обыграл «Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии. «Байер» (51 очко) занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, «Аугсбург» - 14-й.
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