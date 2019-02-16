Футбол
«Байер» обыграл «Фортуну» в бундеслиге перед матчем с «Краснодаром»РИА Новости 13:59
Футболисты леверкузенского "Байера" одержали победу над "Фортуной" из Дюссельдорфа в матче 22-го тура чемпионата Германии перед игрой Лиги Европы с "Краснодаром". Встреча, состоявшаяся в Леверкузене, завершилась со счетом 2:0, голы забили Кай Хаверц (18-я минута) и Леон Бэйли (66).
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 18:58, Ашберн
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СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о "героических" подвигах испанской "Голубой дивизии", воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 18:41
Политика
Посольство прокомментировало сообщения об ухудшении здоровья Скрипаля
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Спорт
Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете
Обновлено в 12:27
Политика
Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры
«В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры», — заявил Гандел.
Обновлено в 16:55
Общество
Отправивший подростку свои интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился
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Экономика
PDVSA опровергла сообщения о заморозке ее счетов в Газпромбанке
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Обновлено в 17:12
Происшествия
Военный суд в Москве начнет слушания по делу банды Гагиева
Московский окружной военный суд в понедельник проведет предварительные слушания по делу главаря банды Аслана Гагиева и еще 11 ее участников, на счету которых более 60 убийств.
Обновлено в 16:22
Общество
Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни
Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Общество
Москвичей предупредили о заморозках
Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Политика
Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за скандала с Нетаньяху
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался ехать в Иерусалим после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о "сотрудничестве" поляков с нацистами в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста
Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Общество
Источник: в Роскосмосе ожидаются увольнения в связи с ситуацией на УКВЗ
По словам собеседника, "совещание может привести к отставкам в госкорпорации в связи с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, находящегося под санацией со стороны Роскосмоса".
Обновлено в 17:19
Хоккей
Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»
Обновлено в 17:51
Здоровье
Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе
Обновлено в 17:19
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Политика
В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП
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Обновлено в 15:02
Политика
Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами
Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Названа дата возможного визита Трампа в Японию
Стало известно, когда президент США Дональд Трамп прибудет в Японию с официальным визитом. Информацию предоставила японская газета "Санкэй".
Обновлено в 18:48
Происшествия
«Кардифф» может подать в суд на «Нант» из-за смерти Салы
Руководство «Кардиффа» намерено обратиться в суд из гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы, самолет с которым на борту потерпел крушение над Ла-Маншем.
Обновлено в 18:36
Политика
Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
Обновлено в 12:09
Общество
Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов
Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика
Германия откажется от экстрадиции граждан в Британию после Brexit
Как пишет The Financial Times со ссылкой на текст официального уведомления, в Германии сомневаются, сможет ли Великобритания поддерживать сотрудничество с Евросоюзом в сфере безопасности на текущем уровне после того, как покинет объединение.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Боевой опыт в Сирии получили около 60% военнослужащих военной полиции
Около 60% военнослужащих военной полиции получили боевой опыт в ходе операции в Сирии.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
ВАЖНО: На Донбассе произошёл бой, разведчик ЛДНР взят в плен, — штаб ООС
Обновлено в 17:44
Экономика
Российским авиакомпаниям грозят убытки из-за промедления правительства
Речь идет о создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов.
Обновлено в 18:04