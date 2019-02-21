Футбол
«Байер» объявил состав на матч с «Краснодаром»Спорт-Экспресс вчера в 14:07
"Байер" объявил состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара". С первых минут встречу начнет полузащитник Юлиан Брандт.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Происшествия
МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей
Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:19
Транспорт
Первый поезд по мосту придет в Крым предварительно 8 декабря
"Предварительно, первый поезд пройдет в Крым по Крымскому мосту 8 декабря", — сообщили в пресс-службе, не уточнив маршрут движения поезда.
Обновлено в 01:23
Общество
Минпромторг и ФАС не увидели нарушений в продаже девяти яиц в упаковке
Министерство промышленности и торговли России не увидело нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в упаковке.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Самаре женщина привезла гроб с телом супруга к зданию правительства
Самарские власти обратились в правоохранительные органы в связи с инцидентом, в ходе которого женщина, не сумевшая похоронить бывшего гражданского мужа, привезла гроб с телом к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу Киева по поводу инцидента в Керченском проливе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.
Обновлено в 01:49
Политика
Гуаидо подписал первый «президентский» указ
Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка
По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку.
Обновлено в 00:00
Экономика
ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий
Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы
"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку
Обновлено вчера в 17:46
Спорт
Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Россия может поставить Индии дополнительную партию МиГ-29
Россия направила Индии коммерческое предложение по поставкам дополнительной партии самолетов МиГ-29.
Обновлено в 00:31
Экономика
Подсчитан объем теневой экономики России
Доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20 триллионов рублей и составила около 20 процентов ВВП.
Обновлено в 00:04
Общество
Телерейтинг президентского послания в Москве снизился
Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Глава МЧС наградил спасателей Вани Фокина
В преддверии Дня защитника Отечества глава МЧС России Евгений Зиничев вручил государственные и ведомственные награды особо отличившимся сотрудникам чрезвычайного ведомства.
Обновлено в 01:15
Общество
Счетная палата раскритиковала техническую базу Росреестра
Помимо срыва сроков Счетная палата раскритиковала и недостатки технической инфраструктуры Росреестра.
Обновлено в 01:01
Футбол
Байер — Краснодар 1:1
Счет в матче на 85-й минуте открыл российский форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов, который отличился со стандарта.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России
Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Торонто»
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин записал на свой счет один из голов.
Обновлено вчера в 23:17
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу
Зонд возьмет пробы грунта на астероиде и доставит их на Землю Зонд "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) совершил посадку на поверхности астероида Рюгу, прямая трансляция велась на сайте агентства.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
В ОБСЕ следят за ситуацией вокруг УПЦ
ОБСЕ пристально следит за ситуацией с Украинской православной церковью в стране и знает о потенциальных рисках, заявил РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
Обновлено в 01:24
Общество
Самым популярным подарком к 23 Февраля оказался парфюм
Ожидания мужчин и планы женщин по поводу подарков к Дню защитника Отечества заметно различаются.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Сбившему толпу пешеходов в Мельбурне дали шесть пожизненных сроков
Суд приговорил гражданина Австралии афганского происхождения Джеймса Гаргасуласа, который наехал на толпу людей в Мельбурне два года назад, к шести пожизненным заключениям, сообщает ABC.
Обновлено в 00:29
Космос
Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильским лунным космическим аппаратом «Берешит» и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Евродепутат объяснил, почему Латвия стала лидером по оттоку населения
Латвия лидирует в мире по числу эмигрирующих жителей, за прошлый год население страны уменьшилось на 0,98%, что является самым высоким показателем в мире, свидетельствует информация международной базы статистических данных Worldometers.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
В составе ВДВ появится новая дивизия
«Планом деятельности командования ВДВ предусмотрено создание в составе войск бригады с организационно-штатной структурой нового типа, которая получит качественно иные возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциал», — сообщил он.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Москва получила дотации из федерального бюджета впервые за шесть лет
"Большая часть дотаций, которые были получены бюджетом Москвы, — на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (21,3 млрд руб. — РБК )", — отметил аналитик.
Обновлено в 00:00