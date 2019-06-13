«Байер» намерен приобрести ЭдегораСоветский спорт 02:20

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован леверкузенский Байер. Напомним, права на Эдегора по-прежнему принадлежать мадридскому Реалу.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

Экономика Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Политика Путин поддержал президента Молдавии Додона Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии.

Происшествия В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.

Политика Голландцы потребовали наказать Россию за крушение MH17 Родственники погибших сделали такое заявление во время акции: они установили перед посольством России в Гааге 298 белых стульев по числу погибших, расставив их так, как были расположены места в самолете.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на «Кинотавре» Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на "Кинотавре" В рамках киносмотра в Сочи наградили лучшие короткометражки.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Экономика Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.

Шоу-бизнес Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.

Технологии Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group.

Здоровье Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 3% В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому Исполнительница рассталась с супругом Владом Соколовским прошлым летом. После разрыва Рита Дакота впала в депрессию.

Шоу-бизнес Завещание Алибасова: почему поссорились участники «На-На» Предпринимательница, подруга Бари Алибасова Лена Ленина заявила, что завещание продюсера преподнесет неприятные сюрпризы его сыну и участникам группы «На-На».

Общество Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).

Политика Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Общество В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

Экономика Чубайс предложил ввести в России углеродный налог Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.

Политика Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.

Политика На Украине запретили популярный сериал «Сваты» Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.

Кино Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).