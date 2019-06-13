Футбол

«Байер» намерен приобрести ЭдегораСоветский спорт 02:20

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован леверкузенский Байер. Напомним, права на Эдегора по-прежнему принадлежать мадридскому Реалу.
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«Байер» проявляет интерес к Эдегору и уже сделал предложение «Реалу»

Sport24.ru03:37

«Байер» сделал предложение по Эдегору

Спорт-Экспрессвчера в 22:16

Полузащитник «Реала» Эдегор близок к переезду в Бундеслигу

Чемпионат02:46

«Байер» намерен приобрести Эдегора

Советский спорт02:20

«Байер» намерен приобрести хавбека «Реала»

Матч ТВ01:50

Эдегор может перейти в «Байер»

Soccer.ruвчера в 22:56

Эдегор может продолжить карьеру в Бундеслиге

Газета.Ru02:55
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Экономика

Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета

Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Обновлено в 04:06
Политика

Путин поддержал президента Молдавии Додона

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Политика

Голландцы потребовали наказать Россию за крушение MH17

Родственники погибших сделали такое заявление во время акции: они установили перед посольством России в Гааге 298 белых стульев по числу погибших, расставив их так, как были расположены места в самолете.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе

Обновлено в 02:01
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено вчера в 01:50
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на «Кинотавре»

Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на "Кинотавре" В рамках киносмотра в Сочи наградили лучшие короткометражки.
Обновлено в 03:13
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Экономика

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Технологии

Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу

Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

Адвокат банды Цапка не исключил возможности его «воскрешения»

Обновлено в 04:07
Происшествия

В Новосибирске неизвестные залили иномарку кислотой

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому

Исполнительница рассталась с супругом Владом Соколовским прошлым летом. После разрыва Рита Дакота впала в депрессию.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Завещание Алибасова: почему поссорились участники «На-На»

Предпринимательница, подруга Бари Алибасова Лена Ленина заявила, что завещание продюсера преподнесет неприятные сюрпризы его сыну и участникам группы «На-На».
Обновлено в 02:35
Хоккей

Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли

Обновлено в 04:16
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Политика

Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе

Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Политика

Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
Обновлено в 03:28
Политика

На Украине запретили популярный сериал «Сваты»

Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.
Обновлено в 00:43
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Авто

Renault готовится показать новый компактный кроссовер

На фоне растущей популярности кроссовером, компания Renault планирует выпустить новую компактную модель SUV-сегмента, которая станет второй в линейке бренда.
Обновлено вчера в 09:22
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Мартин Эдегор
Норвежский футболист
Норвежский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Норвегии, на правах аренды выступающий за «Витесс».
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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