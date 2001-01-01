Футбол

«Байер» намерен приобрести ЭдегораСоветский спорт 02:20

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В услугах 20-летнего футболиста заинтересован леверкузенский Байер. Напомним, права на Эдегора по-прежнему принадлежать мадридскому Реалу.
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«Байер» намерен приобрести Эдегора

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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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