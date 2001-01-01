Футбол
«Байер» намерен приобрести ЭдегораСоветский спорт 02:20
В услугах 20-летнего футболиста заинтересован леверкузенский Байер. Напомним, права на Эдегора по-прежнему принадлежать мадридскому Реалу.
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В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
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Обновлено вчера в 23:31
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Владимир Путин: Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир", что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.
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Общество
СМИ узнали о поддержке Минздравом продажи алкоголя в спецмагазинах
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Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 02:07
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Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
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Обновлено вчера в 18:29
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Совет США по географическим названиям переименовал Киев
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Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
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Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор
Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
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«Здесь не нужно весь год работать ради двух недель отпуска»: екатеринбуржцы — о жизни на озере Комо
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
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Врач ЖФК «Енисей» спасла пассажирку во время полета
Обновлено в 01:49
Политика
Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам
Обновлено вчера в 10:03
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В Сочи названы победители «Кинотавра» в конкурсе «Короткий метр»
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Обновлено вчера в 10:58
Здоровье
Учёные назвали витамин, разрушающий почки
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Технологии
В России появятся электронные дипломы о высшем образовании
Российские вузы к 2021 году могут начать выдавать электронные дипломы.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Как 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
В Москве трагически скончалась 26-летняя звезда киберспорта Лилия Новикова, известная в онлайн-играх под именем Лия.
Обновлено вчера в 16:31
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
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Обновлено вчера в 18:02
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В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
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Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
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Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Обновлено в 01:27
Здоровье
Диетологи назвали полезные свойства свежих огурцов
Огурцы обладают рядом свойств, которые позволят не только наладить работу пищеварительной системы, но и оздоровить мозг.
Обновлено вчера в 22:17