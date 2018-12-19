Футбол

«Байер» на выезде обыграл «Шальке»
Матч ТВ
вчера в 14:29

Шальке-04 — Байер
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
26′
Александар Драгович
Амин Харит
31′
35′
Лукас Аларио
Хаджи Райт
45′+2′
Бенжамен Стамбули
53′
Хаджи Райт
Стивен Скрибски
54′
Набиль Бенталеб
Суат Сердар
54′
Суат Сердар
58′
60′
Александар Драгович
Тин Едвай
63′
Карим Бельараби
66′
Юлиан Баумгартлингер
68′
Лукаш Градецки
70′
Лукас Аларио
Кевин Фолланд
Алессандро Шопф
Евгений Коноплянка
71′
Уэстон Маккенни
81′
89′
Карим Бельараби
Свен Бендер
90′+2′
Митчелл Вайзер
«Байер» в гостях обыграл «Шальке» в 16-м туре чемпионата Германии. Победу подопечным Хайко Херрлиха принесли голы Александра Драговича и Лукаса Аларио. У «Шальке» голом отличился Хаджи Райт.
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