Футбол
«Байер» и «Боруссия» М одержали гостевые победы во 2-м туре БундеслигиЧемпионат 11:34
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
|17′
Омер Топрак
Кевин Мевальд
|35′
Дэви Классен
|42′
Никлас Фюллькруг
Себастьян Руди
|46′
Эрмин Бичакчич
|54′
Илас Бебу
|59′
Кристоф Баумгартнер
Исхак Бельфодиль
|62′
Роберт Сков
Флориан Гриллич
|69′
|69′
Йоханнес Эггештайн
|77′
Йоханнес Эггештайн
|81′
Юя Осако
|86′
Юя Осако
Мартин Харник
Павел Кадержабек
|87′
|88′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
Деннис Гейгер
Леонардо Битенкур
|88′
Леонардо Битенкур
|90′+1′
|90′+2′
Никлас Мойсандер
|90′+4′
Мартин Харник
|54%
|Владение мячом
|46%
|85%
|Процент точных передач
|76%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|–
|5
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|6
|14
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Хоффенхайм
Расстановка 3‑5‑2
1
Бауманн
38
Пош
22
Фогт
4
Бичакчич
3
Кадержабек
19
Бельфодиль
16
Руди
13
Битенкур
5
Стафилидис
11
Гриллич
9
Бебу
1
Павленка
23
Селассие
6
Мевальд
18
Мойсандер
32
Фридль
35
Эггештайн
14
Писарро
9
Харник
30
Классен
11
Фюллькруг
24
Эггештайн
Вердер
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 2-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" обыграл дюссельдорфскую "Фортуну" со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе "Эсприт-Арена". Счёт был открыт на 6-й минуте в результате автогола полузащитника «Фортуны» Льюиса Бейкера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Культура
В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой
Обновлено в 09:28
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено в 13:49
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии
В матче четвертого тура голландской эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле стадиона "Полман" в Алмело сыграл вничью с местным "Хераклесом".
Обновлено в 16:35
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Наука
Онлайн-знакомства обошли по популярности поиск партнеров через друзей
Онлайн-знакомства обогнали по популярности поиск партнеров через друзей, сообщается в исследовании, опубликованном на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина
49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Обновлено в 14:32
Авто
В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации
Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
Обновлено 22 августа в 07:41
Космос
NASA оценило опасность Солнца для Земли
Специалисты NASA рассказали о том, насколько Солнце может быть опасно для Земли.
Обновлено вчера в 08:41
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Трап врезался в самолет в Шереметьево
Трап врезался в самолет в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 11:22
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Культура
Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Политика
На Украине назвали главные недостатки Порошенко
У политика Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента Украины, есть два серьезных недостатка.
Обновлено в 15:27