Футбол

«Байер» и «Боруссия» М одержали гостевые победы во 2-м туре БундеслигиЧемпионат 11:34

Хоффенхайм — Вердер
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
17′
Омер Топрак
Кевин Мевальд
35′
Дэви Классен
42′
Никлас Фюллькруг
Себастьян Руди
46′
Эрмин Бичакчич
54′
Илас Бебу
59′
Кристоф Баумгартнер
Исхак Бельфодиль
62′
Роберт Сков
Флориан Гриллич
69′
69′
Йоханнес Эггештайн
77′
Йоханнес Эггештайн
81′
Юя Осако
86′
Юя Осако
Мартин Харник
Павел Кадержабек
87′
88′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
Деннис Гейгер
Леонардо Битенкур
88′
Леонардо Битенкур
90′+1′
90′+2′
Никлас Мойсандер
90′+4′
Мартин Харник
В матче 2-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" обыграл дюссельдорфскую "Фортуну" со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе "Эсприт-Арена". Счёт был открыт на 6-й минуте в результате автогола полузащитника «Фортуны» Льюиса Бейкера.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Байер» и «Боруссия» М одержали гостевые победы во 2-м туре Бундеслиги

Чемпионат11:34

«Унион» набрал первые очки в бундеслиге

Советский спорт11:35

Новичок бундеслиги «Унион Берлин» сыграл вничью с «Аугсбургом»

РИА Новости11:58

«Байер» обыграл «Фортуну» в матче Бундеслиги, «Унион» набрал первое очко

Sport24.ru11:40

«Байер» переиграл «Фортуну», «Хоффенхайм» одолел «Вердер»

Матч ТВ11:33

«Байер» победил «Фортуну», «Фрайбург» обыграл «Падерборн»

Спорт-Экспресс12:18

Льюис Бейкер – первый англичанин, забивший автогол в Бундеслиге

Sports.ru10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Культура

В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой

Обновлено в 09:28
Политика

Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено в 13:49
Политика

В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено в 15:57
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

В матче четвертого тура голландской эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле стадиона "Полман" в Алмело сыграл вничью с местным "Хераклесом".
Обновлено в 16:35
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Спорт

Иванюк завоевал бронзу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

Обновлено в 16:06
Политика

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Наука

Онлайн-знакомства обошли по популярности поиск партнеров через друзей

Онлайн-знакомства обогнали по популярности поиск партнеров через друзей, сообщается в исследовании, опубликованном на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина

49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Обновлено в 14:32
Авто

В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации

Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
Обновлено 22 августа в 07:41
Космос

NASA оценило опасность Солнца для Земли

Специалисты NASA рассказали о том, насколько Солнце может быть опасно для Земли.
Обновлено вчера в 08:41
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Трап врезался в самолет в Шереметьево

Трап врезался в самолет в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 11:22
Экономика

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Культура

Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газ

Обновлено в 09:37
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321

Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Политика

Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Политика

На Украине назвали главные недостатки Порошенко

У политика Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента Украины, есть два серьезных недостатка.
Обновлено в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное