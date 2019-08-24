Футбол
«Байер» и «Боруссия» М одержали гостевые победы во 2-м туре БундеслигиЧемпионат вчера в 11:34
В матче 2-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" обыграл дюссельдорфскую "Фортуну" со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе "Эсприт-Арена". Счёт был открыт на 6-й минуте в результате автогола полузащитника «Фортуны» Льюиса Бейкера.
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Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
У плотины Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками
В районе города Балаково в Саратовской области у плотины местной электростанции перевернулась лодка с четырьмя рыбаками.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты
Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено 23 августа в 07:40
Здоровье
В США зафиксировали первую смерть от вейпа
Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 01:09
Общество
Флешмоб с флагом на проспекте Сахарова вошел в Книгу рекордов России
Размер растянутого активистами полотна, созданного специально к 350-летию Государственного флага, вошел в Книгу рекордов России.
Обновлено вчера в 08:54
Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Повторная попытка состыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» с Международной космической станцией (МКС) состоится 27 августа в 6:12 мск.
Обновлено в 00:04
Политика
Лидеры G7 обсудили возвращение России
Обновлено вчера в 22:01
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
Кркич открыл счёт голам за «Монреаль Импэкт»
Полузащитник канадского клуба «Монреаль Импэкт» Боян Кркич забил дебютный гол за свою новую команду в матче MLS с «Торонто» (1:2), сообщается в официальном «твиттере» MLS.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августа
Синоптики рассказали, что в Москве во второй половине следующей недели ожидается похолодание.
Обновлено в 00:01
Футбол
Даниил Фомин: «Приезд Черчесова был мотивацией для меня»
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в седьмом туре чемпионата России.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Обновлено вчера в 02:36
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Польша призвала НАТО решить вопрос о размещении ядерных ракет в Европе
НАТО следует обсудить необходимости размещения в Европе новых ракет с ядерными боеголовками, отметил Моравецкий.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Исследователи выяснили, сколько россиян трут памятники на удачу
По данным опроса туристического сервиса Туту.ру, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 04:27