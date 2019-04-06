Футбол
«Байер» дома проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» в гостях обыграл «Шальке»Советский спорт 11:48
Байер на своем поле принимал РБ Лейпциг. Матч закончился победой гостей со счетом 4:2. В составе Байера дважды отличился Кай Хаверц, реализовавший пенальти, и забивший мяч с игры.
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Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime
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Одни пользователи идентифицировали как гало, а другим показалось, что это может быть Планета Х. Стоит отметить, что произошло это всего через два дня после того, к в Сеть попали фото из Подмосковья, на которых было видно сразу два Солнца, что дало повод предполагать, что Нибиру захватывает Солнце.
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«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Наука
Генетики рассказали, в чем разница между пьянством и алкоголизмом
Ученые из Пенсильванского университета заявили, что в ДНК человека обнаружены гены, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Китае зафиксирован случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа
В Китае зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9. Об этом информирует агентство "Синьхуа".
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
СМИ перечислили «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
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Происшествия
На Литейном таксист пытался уйти от ДПС и попал в аварию
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Политика
О «вторжении» России в Эстонию объявили на немецком телеканале
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Наука
Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием
Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.
Обновлено вчера в 05:24
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Обновлено в 11:50
Транспорт
Автомобилистам советуют отказаться от поездок на юго-востоке Москвы
Водителям советуют пересесть на общественный транспорт или сдвинуть свои поездки на личных машинах на внепиковое время, передает РИА "Новости".
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Политика
G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»
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Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
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Футбол
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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в эфире канала "Матч Премьер".
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