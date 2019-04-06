Футбол

«Байер» дома проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» в гостях обыграл «Шальке»Советский спорт 11:48

Байер на своем поле принимал РБ Лейпциг. Матч закончился победой гостей со счетом 4:2. В составе Байера дважды отличился Кай Хаверц, реализовавший пенальти, и забивший мяч с игры.
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«Лейпциг» обыграл «Байер» в 28-м туре чемпионата Германии

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«Байер» дома проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» в гостях обыграл «Шальке»

Советский спорт11:48

«Лейпциг» в гостях переиграл «Байер», «Айнтрахт» вырвал победу у «Шальке»

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«Айнтрахт» благодаря голу на 9-й добавленной минуте обыграл «Шальке»

Sport24.ru11:35

«Лейпциг» обыграл в гостях «Байер». «Штуттгарт» и «Нюрнберг» победителя не выявили

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«Байер» проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» вырвал победу в матче с «Шальке»

Чемпионат11:26

Хавбек «Байера» Хавертц – самый молодой игрок с 1973 года, забивший 12 голов в бундеслиге за сезон

Sports.ru10:59
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Обновлено вчера в 19:22
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Децл получил почетное звание посмертно

Российский музыкант Кирилл Толмацкий, более известный как Децл и скончавшийся 3 февраля на 36-м году жизни после концерта в ночном клубе Ижевска, посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда".
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Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
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Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Кино

Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime

Видеосервис Amazon Prime купил права на показ российского сериала «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип».
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие

Франция, США и Британия предостерегли Асада от использования химоружия

Париж, Лондон и Вашингтон предостерегают сирийские власти от использования химического оружия и намерены действовать решительно в случае его применения, говорится в совместном коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Михаил Боярский: «Был убежден, что из Лизы ни черта не получится»

Сереже легко давалась учеба, а из Лизы я был убежден, ни черта не получится.
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Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Космос

Нибиру захватывает Солнце: Планета Х устроила в Москве масштабное световое шоу

Одни пользователи идентифицировали как гало, а другим показалось, что это может быть Планета Х. Стоит отметить, что произошло это всего через два дня после того, к в Сеть попали фото из Подмосковья, на которых было видно сразу два Солнца, что дало повод предполагать, что Нибиру захватывает Солнце.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко

«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Обновлено в 05:20
Наука

Генетики рассказали, в чем разница между пьянством и алкоголизмом

Ученые из Пенсильванского университета заявили, что в ДНК человека обнаружены гены, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие к выпивке и развитие алкоголизма.
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Происшествия

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Обновлено в 11:14
Происшествия

В Китае зафиксирован случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа

В Китае зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9. Об этом информирует агентство "Синьхуа".
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

СМИ перечислили «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Происшествия

На Литейном таксист пытался уйти от ДПС и попал в аварию

Обновлено в 11:09
Политика

О «вторжении» России в Эстонию объявили на немецком телеканале

В эфире немецкого телеканала ZDF объявили о "вторжении" России в Эстонию, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
Наука

Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием

Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Обновлено в 08:55
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
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Транспорт

Автомобилистам советуют отказаться от поездок на юго-востоке Москвы

Водителям советуют пересесть на общественный транспорт или сдвинуть свои поездки на личных машинах на внепиковое время, передает РИА "Новости".
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Политика

G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».
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Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Краснодар — Крылья Советов 1:0

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:34
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73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

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