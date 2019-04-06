Футбол
«Байер» дома проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» в гостях обыграл «Шальке»Советский спорт 11:48
Байер на своем поле принимал РБ Лейпциг. Матч закончился победой гостей со счетом 4:2. В составе Байера дважды отличился Кай Хаверц, реализовавший пенальти, и забивший мяч с игры.
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Общество
Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия
Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло.
Обновлено в 07:43
Футбол
Георгий Мелкадзе: «Чемпионская гонка для „Спартака“ не закончилась»
Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России не согласился с тем, что счет соответствовал игре.
Обновлено в 15:14
Футбол
Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»
Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Космос
Зонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с Солнцем
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отрапортовало о том, что станция Parker Solar Probe успешно совершила второе сближение с Солнцем.
Обновлено в 10:08
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 13:10
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Футбол
«Они — кумиры для детей и должны соответствовать». Галицкий — о расторжении контракта с Мамаевым
Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий прокомментировал ситуацию с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.
Обновлено в 16:21
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Транспорт
Автомобилей каршеринга в Москве станет больше к концу года
Количество автомобилей каршеринга до конца текущего года увеличится до 25 тысяч машин, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Иране на подводной лодке произошел взрыв
Обновлено в 16:17
Политика
Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов
Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Обновлено вчера в 16:26
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Общество
В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
Обновлено в 11:31
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Спорт
Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой
Российская фигуристка Мария Сотскова, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение завершить сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Дании
Неизвестный открыл стрельбу в городе Хёрсхольм в Дании. По последним данным, пострадали несколько человек.
Обновлено в 14:49
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Экономика
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес
36-летняя Сати Казанова задумалась о беременности
14 октября 2017 года Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Обновлено в 10:40
Авто
В Сан-Франциско представили эксклюзивный McLaren 600LT
Недавно к дилерам марки попал эксклюзивный гиперкар McLaren 600LT окрашенный в цвет Vega Blue.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Космос
Два робота-манипулятора печатают самый большой и сложный трехмерный объект
Два робота-манипулятора работают вместе как часть проекта по созданию самого большого и самого сложного трехмерного объекта, напечатанного на титане: тестовая версия «оптической скамьи» диаметром 3 м в центре Афины X- ESA. лучевая обсерватория.
Обновлено в 15:50
Футбол
«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»
«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:38