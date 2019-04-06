Футбол

«Байер» дома проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» в гостях обыграл «Шальке»Советский спорт 11:48

Байер на своем поле принимал РБ Лейпциг. Матч закончился победой гостей со счетом 4:2. В составе Байера дважды отличился Кай Хаверц, реализовавший пенальти, и забивший мяч с игры.
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«Лейпциг» обыграл в гостях «Байер». «Штуттгарт» и «Нюрнберг» победителя не выявили

Спорт-Экспресс11:29

«Байер» дома проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» в гостях обыграл «Шальке»

Советский спорт11:48

«Байер» проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» вырвал победу в матче с «Шальке»

Чемпионат11:26

«Айнтрахт» забил «Шальке» победный гол на 9-й добавленной минуте, «РБ Лейпциг» обыграл «Байер»

Sport24.ru11:35

«Лейпциг» обыграл «Байер» в 28-м туре чемпионата Германии

РИА Новости11:54

«Лейпциг» в гостях переиграл «Байер», «Айнтрахт» вырвал победу у «Шальке»

Матч ТВ11:32

Хавбек «Байера» Хавертц – самый молодой игрок с 1973 года, забивший 12 голов в бундеслиге за сезон

Sports.ru10:59
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Общество

Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия

Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло.
Обновлено в 07:43
Футбол

Георгий Мелкадзе: «Чемпионская гонка для „Спартака“ не закончилась»

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России не согласился с тем, что счет соответствовал игре.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

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Футбол

Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»

Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Космос

Зонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с Солнцем

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отрапортовало о том, что станция Parker Solar Probe успешно совершила второе сближение с Солнцем.
Обновлено в 10:08
Общество

Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 13:10
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Футбол

«Они — кумиры для детей и должны соответствовать». Галицкий — о расторжении контракта с Мамаевым

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий прокомментировал ситуацию с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.
Обновлено в 16:21
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Транспорт

Автомобилей каршеринга в Москве станет больше к концу года

Количество автомобилей каршеринга до конца текущего года увеличится до 25 тысяч машин, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Иране на подводной лодке произошел взрыв

Обновлено в 16:17
Политика

Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов

Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Обновлено вчера в 16:26
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве

Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Общество

В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
Обновлено в 11:31
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Спорт

Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой

Российская фигуристка Мария Сотскова, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение завершить сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Дании

Неизвестный открыл стрельбу в городе Хёрсхольм в Дании. По последним данным, пострадали несколько человек.
Обновлено в 14:49
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Экономика

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес

36-летняя Сати Казанова задумалась о беременности

14 октября 2017 года Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Обновлено в 10:40
Авто

В Сан-Франциско представили эксклюзивный McLaren 600LT

Недавно к дилерам марки попал эксклюзивный гиперкар McLaren 600LT окрашенный в цвет Vega Blue.
Обновлено в 13:08
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» во втором овертайме обыграл «Авангард»

Обновлено в 14:09
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 05:10
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Космос

Два робота-манипулятора печатают самый большой и сложный трехмерный объект

Два робота-манипулятора работают вместе как часть проекта по созданию самого большого и самого сложного трехмерного объекта, напечатанного на титане: тестовая версия «оптической скамьи» диаметром 3 м в центре Афины X- ESA. лучевая обсерватория.
Обновлено в 15:50
Футбол

«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»

«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:38
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