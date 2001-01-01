Футбол

«Краснодар» поблагодарил «Байер»Спорт-Экспресс вчера в 18:59

Байер — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Бай-Арена»
37′
Кристоффер Ульссон
Александар Драгович
42′
61′
Кристоффер Ульссон
Юрий Газинский
Кай Хавертц
Юлиан Баумгартлингер
66′
70′
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
77′
Виктор Классон
Дмитрий Стоцкий
81′
Маурисио Перейра
84′
Магомед Сулейманов
Александар Драгович
Исаак Телин
86′
Чарлес Арангис
87′
90′+3′
Дмитрий Стоцкий
"Краснодар" поблагодарил "Байер" за противостояние в 1/16 финала Лиги Европы. Российская команда на выезде сыграла вничью (1:1) и вышла в 1/8 финала турнира, так как в первой встрече голов забито не было.
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