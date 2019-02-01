Футбол

Байер — Краснодар 1:1RT на русском 14:26

Байер — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Бай-Арена»
37′
Кристоффер Ульссон
Александар Драгович
42′
61′
Кристоффер Ульссон
Юрий Газинский
Кай Хавертц
Юлиан Баумгартлингер
66′
70′
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
77′
Виктор Классон
Дмитрий Стоцкий
81′
Маурисио Перейра
84′
Магомед Сулейманов
Александар Драгович
Исаак Телин
86′
Чарлес Арангис
87′
90′+3′
Дмитрий Стоцкий
Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
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