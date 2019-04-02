Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведенииИзвестия вчера в 20:40
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant. Так, экс-помощник одного из конгрессменов Эми Лаппос заявила, что в 2009 году на мероприятии по сбору средств в Гринвиче Байден «потерся с ней носами».
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Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура РПЛ.
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Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
Обновлено вчера в 15:36
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Общество
Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филёва погибла в авиакатастрофе
Предприниматель Наталья Филёва, вместе с супругом владеющая авиахолдингом S7 Airlines, погибла в воскресенье, 31 марта, в авиакатастрофе в районе Франкфурта-на-Майне.
Обновлено вчера в 00:48
Происшествия
В Калининграде ликвидировали открытое горение на заброшенном заводе
Открытое горение на территории бывшего завода "Цепрусс" в Калининграде удалось ликвидировать, продолжается проливка сгоревших конструкций, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 03:02
Политика
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Обновлено вчера в 17:30
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета
"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»
Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Таисия Повалий рассказала о беременности
Таисия Повалий рассказала о беременности Украинская певица скоро станет бабушкой.
Обновлено в 02:13
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.
Обновлено вчера в 13:39
Баскетбол
Драммонд и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА
Центровой "Детройта" Андре Драммонд и защитник "Портленда" Дэмиан Лиллард признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
Педро Роша: «Все шансы догнать „Зенит“ у „Спартака“ есть»
Нападающий "Спартака" Педро Роша выразил мнение, что красно-белые еще смогут побороться за чемпионский титул в этом сезоне.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
В КНДР назвали новые учения ВС США и Южной Кореи провокацией
Сами военные учения ВС США и Республики Корея названы "откровенной провокацией, которая льёт ледяную воду (ушат холодной воды) на весь переговорный процесс как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом".
Обновлено в 02:58
Политика
США намерены ужесточить санкции против Ирана
Соединенные Штаты намерены ввести в отношении Ирана новые санкции, которые нанесут удар по тем секторам экономики, которые ранее не были затронуты ограничительными мерами.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Приморье после спортивных соревнований скончался школьник
Правоохранители Приморского края начали проверку после несчастного случая произошедшего с учеником восьмого класса на спортивных соревнованиях.
Обновлено в 03:17
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено вчера в 06:30
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Спорт
Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
К делу уральского фитнес-тренера, которого осудили за педофилию, привлекут психолога-физиономиста
По апелляции фитнес-тренера, которого осудили за педофилию, вновь не приняли окончательного решения.
Обновлено в 03:15
Футбол
Алексей Березуцкий: «Фраза „мы дерьмо“? В том разговоре со Слуцким было сказано что-то гораздо хуже»
Футболисты не задумываются о мыслях тренера, тебе вообще пофиг на это.
Обновлено в 03:25