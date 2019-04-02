Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведенииИзвестия вчера в 20:40
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant. Так, экс-помощник одного из конгрессменов Эми Лаппос заявила, что в 2009 году на мероприятии по сбору средств в Гринвиче Байден «потерся с ней носами».
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Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
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Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
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На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
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В Хабаровске около 200 домов остались без тепла из-за аварии
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«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
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Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
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Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР
В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
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Мошенники обманом заставили пользователей сети смотреть рекламу
Киберпреступники обманом заставляли пользователей сети кликать на рекламные баннеры.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
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Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине
Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
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Приморские ученые предложили новый способ лечения рака груди
Применять антибиотик клофазимин во время химиотерапии одной из самых тяжелых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей предложили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и их коллеги из Швейцарии.
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Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
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Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились «Известия».
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В Чернобыле появится солнечная электростанция
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УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»
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НАТО намерено усилить присутствие в Черном море
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«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
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Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике
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Toyota презентовала открытую версию минивэна HiAce в Австралии
Подразделение японского концерна Toyota в Австралии представило новую версию минивэна HiAce.
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