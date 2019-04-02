Политика
Вице-президента США второй раз за неделю обвинили в непристойностяхLenta.ru вчера в 21:18
Еще одна женщина обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в непристойном поведении. Об этом пишет газета Hartford Courant. Эми Лаппос утверждает, что в 2009 году во время мероприятия по сбору средств Байден схватил ее за голову, притянул к себе и принудил потереться носами.
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Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Общество
Преподаватель из Озерска рассказал в блоге Навального о реальной зарплате педагогов
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Происшествия
В Подмосковье нашли подпольный игорный дом
В одном из частных домов в Московской области полиция нашла игорный клуб. Заведение работало в д. Старые Псарьки.
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Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
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Нацбанк Украины после выборов укрепил нацвалюту
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Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
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«Торпедо» объявило о старте продаж билетов на матч с «Шеффилдом»
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм
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Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
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В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
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Минфин предложил ввести новые налоги
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У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit
Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Ярославле избили племянницу Скрипаля
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Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины
Обновлено 30 марта в 10:36
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Финансы
ЦБ РФ перестал избавляться от доллара США
Отчет ЦБ РФ показал, что доля евро и юаней в резервах РФ также не претерпела существенных изменений.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДР
Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее.
Обновлено в 01:53
Финансы
Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар
По состоянию на 18.50 немецкий индекс DAX растет на 1,35%, французский CAC40 прибавляет 1,03%, британский FTSE поднимается на 0,52%.
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В Кремле ответили на заявления Зеленского о Донбассе
В Кремле ответили кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому на слова о Донбассе.
Обновлено вчера в 07:12
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине
Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Тимошенко потеряла шансы выйти во второй тур выборов на Украине
На втором месте находится действующий глава государства Пётр Порошенко, набравший 15,92% голосов.
Обновлено в 02:07
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МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине.
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