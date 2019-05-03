Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции AmazonРБК 05:06
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon. По словам Баффетта, он давно симпатизирует как Amazon, так и гендиректору этой компании Джеффу Безосу.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Футбол
Абрамович не намерен продавать «Челси»
Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 04:30
Политика
МИД подтвердил планы встречи Лаврова и Помпео на следующей неделе
Встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео состоится на следующей неделе в Хельсинки.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 12 раз
Обновлено 01 мая в 03:17
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Полиция нашла потерявшуюся в подмосковном лесу 13-летнюю девочку
Сотрудники полиции разыскали потерявшуюся в лесу в Щелкове 13-летнюю девочку после пяти дней поисков.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Обновлено в 05:54
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Происшествия
В ночном ДТП на Садовой улице Петербурга пострадали трое
Обновлено в 06:31
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Энергетика
«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено в 06:04
Происшествия
Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа
Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Главкомом НАТО в Европе стал генерал Тод Уолтерс
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Экономика
Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ
Россия в 2018 году выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
Обновлено в 05:45
Политика
МИД объяснил смену российского посла в Минске
Карасин объяснил освобождение от должности посла РФ в Минске Михаила Бабича и назначение на этот пост главы комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 02:48