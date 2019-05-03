Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции AmazonКоммерсантъ 07:08
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет. Какая сумма была заплачена и как много Berkshire Hathaway купила акций, не сообщается.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:15, Ашберн
Хоккей
Кучеров: победа в Кубке Гагарина далась ЦСКА не так тяжело
Форвард сборной России и клуба НХЛ "Тампа Бэй" Никита Кучеров заявил, что поздравил хоккеистов ЦСКА с победой в Кубке Гагарина, отметив, что она, судя по всему, далась им не так тяжело.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Футбол
Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»
Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним.
Обновлено в 06:15
Кино
Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Изменивший внешность Стас Михайлов опубликовал фото с дочерью
«Всем радостных выходных», - прокомментировал фото певец.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне
Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии
В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В США назвали сроки вывода военных с Окинавы
Обновлено в 06:58
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Наука
В Якутии найдены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад
Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.
Обновлено в 03:44
Игры
Опубликованы системные требования для RAGE 2
Bethesda раскрыла официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено в 03:17
Политика
Назван главный приоритет Зеленского после инаугурации
Ранее Зеленский заявил, что продолжение работы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе входит в его первостепенные задачи на посту президента.
Обновлено в 07:53
Футбол
Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»
"Боккетти и Луис Адриано не полетели с командой на матч в Екатеринбург", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пошла на примирение с матерью спустя много лет
Известной балерине Анастасии Волочковой все же удалось нормализовать отношения со своей матерью.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Здоровье
Диетолог предупредил об опасности рисовых диет
Диетолог пояснила, что европейцы уже давно употребляют рис, поэтому и перерабатывать его организм может спокойно.
Обновлено вчера в 11:10
Интернет
Google Chrome признали самым популярным в мире браузером
Эксперты назвали самые популярные интернет-браузеры на ПК и смартфонах. Браузер Google Chrome был признан лидером среди своих конкурентов.
Обновлено в 00:27
Спорт
Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020
Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47