Общество

BadComedian предложили мировое соглашениеLenta.ru 17:43

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian. Об этом сообщил продюсер компании Евгений Мелентьев, передает «Коммерсант».
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с чего всё началось

Kinodanz готова на мировое соглашение с Badcomedian

Условий соглашения, которые устроили бы компанию, он не назвал. О том, что Kinodanz в январе 2019 года подала иск на 1 млн руб. против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, сам блогер сообщил в своем YouTube-канале 3 июня.
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