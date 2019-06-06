BadComedian предложили мировое соглашениеLenta.ru 17:43

Условий соглашения, которые устроили бы компанию, он не назвал. О том, что Kinodanz в январе 2019 года подала иск на 1 млн руб. против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, сам блогер сообщил в своем YouTube-канале 3 июня.

с чего всё началось

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian. Об этом сообщил продюсер компании Евгений Мелентьев, передает «Коммерсант».

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