BadComedian предложили мировое соглашениеLenta.ru вчера в 17:43

Условий соглашения, которые устроили бы компанию, он не назвал. О том, что Kinodanz в январе 2019 года подала иск на 1 млн руб. против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, сам блогер сообщил в своем YouTube-канале 3 июня.

с чего всё началось

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian. Об этом сообщил продюсер компании Евгений Мелентьев, передает «Коммерсант».

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Экономика Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.

Экономика Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.

Политика Совфед предложил Украине способ вернуть Крым Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Общество Жаркая погода без осадков ожидается в Москве 6 июня Малооблачная погода с температурой воздуха до 30 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Политика Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса» Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Шоу-бизнес Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.

Политика Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Религия Православные отмечают Вознесение Господне Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.

Политика Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

Экономика Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.

Происшествия Пожар произошел на складе на юге Москвы Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.

Происшествия В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.

Авто «Автотор» планирует подписать СПИК в начале июля ГК "Автотор" планирует подписать с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) в начале июля, сообщил основатель холдинга Владимир Щербаков журналистам в среду.

Политика Зеленский обратился к Москве касательно Донбасса «Обращаюсь к российскому руководству: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров (в Минске – прим.)», - написал он на своей странице в Твиттере.

Общество Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысяч обращений, из которых 23,3 тысяч (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».

Политика Новые правила правописания потребовали отменить на Украине Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.

Политика Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе процитировал заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь экс-главы Незалежной Святослав Цеголко.

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Происшествия МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.